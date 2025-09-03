Project Supplier Quality Manager för produktkvalitet
2025-09-03
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Project Supplier Quality Manager för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Bli en del av vårt team som Project Supplier Quality Manager, där du får en central och betydelsefull roll i att kvalitetssäkra våra produkter hos våra systemleverantörer!
I denna viktiga roll kommer du att ställas inför komplexa utmaningar inom ett brett segment av produkter och ha möjlighet att göra verklig skillnad i våra kundprojekt. Du kommer att samordna alla aktiviteter relaterade till leverantörskvalitet och arbeta nära ansvarig Project Quality Manager för att utveckla omfattande kvalitetsplaner. Tänk dig att vara i framkant av kvalitetskontroll där du har en betydande påverkan på våra produkter! Hur du kommer att göra skillnad: * Fungera som den primära kontakten mellan leverantörer och projektteam, och bygga starka relationer för att förbättra kvalitetsresultaten. Både interna relationer inom SEAB men även med våra systemleverantörer. * Etablera och implementera övervakningsplaner för leverantörer för att effektivt minska projektens risker. * Bedöma leverantörers förmågor att möta specifika projektkrav och säkerställa att de överensstämmer med kundernas förväntningar. SEAB driver projekt i värdens alla hörn och inget projekt är det andra likt, projektkraven kan skilja sig en hel del beroende på lokala regler och krav. Detta kan vara både utmanande och väldigt lärorikt/utveklande. * Schemalägga och koordinera inspektionsdatum med leverantörer, vilket underlättar viktiga inspektionspunkter för både kunder och Siemens Energy. * Samla in, granska och validera dokumentation om leverantörskvalitet, inklusive deklarationer, inspektions- och testplaner samt certifikat. Om teamet: Vårt team för Product Supplier Quality Management (PSQM) är ett glatt gäng bestående av 10 medarbetare, ivriga att växa och välkomna ytterligare 3-4 engagerade kollegor. Vi är stolta över vår samarbetsanda, står upp för varandra och tacklar utmaningar tillsammans. Som en del av vårt team kommer du att bidra till en dynamisk miljö som värdesätter innovation och kvalitet, och göra en verklig skillnad i våra projekt.
Din profil Vad du tar med dig:* En bakgrund inom inköpskvalitet, tillverkning eller drift av roterande maskiner, pannor eller processindustrin, svetsning.* Tidigare erfarenhet av produktkvalitet och förståelse för tillverkningsprocesser, projektprocesser är starkt meriterande.* Erfarenhet av CE-märkning, PED, SS-EN 1090, ISO 3834, LVD eller liknande standarder är ett plus. Att veta hur man läser standarder/kundkrav är en bra egenskap.* Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav för den här tjänsten.* Du har en strukturerad och samarbetsinriktad inställning, trivs i teammiljöer och driver projekt framåt.
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet! Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult. Vårt erbjudande:
• Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
• Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
• Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
• Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
• Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;Jessica Ferm070-410 63 91jessica.ferm@unikresurs.se
