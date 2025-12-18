Project Manager
2025-12-18
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
Om rollen
Som Projektledare är du en del av vårt Supply Chain Management team inom affärsområde Rotating Parts. Området är inne i en fas där den industriella strukturen uppgraderas och nya produktflöden formas. I din roll ansvarar du för att leda och driva projekt som utvecklar och optimerar produktionsflöden och tillhörande verksamhet. Arbetet innebär att du leder och koordinerar tvärfunktionella initiativ som gör att området utvecklas i linje med strategin och når uppsatta mål.
I rollen ingår också samverkan inom området som till viss del kan innebära andra arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.Arbetsuppgifter
Leda och driva projekt inom Supply Chain Management och Industriell Struktur för att förbättra effektivitet, produktivitet, leveransprecision, kvalitet och kostnadskontroll.
Skapa, följa upp och genomföra projektplaner med tydliga mål, KPI:er och rapportering.
Bidra till att ta fram affärscase och strategiska initiativ som stödjer områdets utveckling.
Säkerställa att projekt levereras i tid och inom budget, med fokus på riskhantering, hållbarhet och resultat.
Delta i utveckling och implementering av processer inom områden som: Produktionsplanering och kapacitetsplanering Varulageroptimering och materialhantering Produktionsstyrning och visualisering ERP- och SCM-lösningar
Din profil En trygg ledare som bygger samarbete och skapar resultat tillsammans med andra. Strukturerad och kommunikativ med vilja att ta ansvar och driva utveckling framåt. Nyfiken och handlingskraftig problemlösare med tekniskt intresse och mod att förändra.Kvalifikationer
• Bachelors degree inom Industriell ekonomi, Supply Chain Management eller motsvarande
• Erfarenhet av att leda förbättringsarbete inom industriell verksamhet
• God kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
• Mål- och resultatorienterad.
• Erfarenhet av att leda team samt utveckla och upprätthålla tvärfunktionella nätverk.
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med chanser till övergång till GKN.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvariga rekryterare Jennifer Hult: jennifer.hult@skill.se
