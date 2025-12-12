Project Manager
2025-12-12
Vill du vara med och leda komplexa investeringsprojekt som gör verklig skillnad för framtiden? På Borealis i Stenungsund utvecklar vi lösningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle - från fossilfri energi till livsviktiga material.
Vi söker nu en Project Manager till vår avdelning Asset Development. Här blir du en del av ett engagerat team som ansvarar för studier och projekt samt Borealis projektportfölj för prestationsförbättrings- och utvecklingsprogram i Stenungsund.
Om rollen
Här kommer du att arbeta med multidisciplinära EPCM-projekt av medelstor till stor omfattning och säkerställer att de genomförs enligt Borealis specifikationer och standarder.
Som projektledare driver du projekten från Basic Engineering till slutligt genomförande - med tydligt fokus på arbetsmiljö och säkerhet, kvalitet, kostnader och leverans enligt tidplan. Du har även ansvar för strukturerad rapportering och tydlig kommunikation till styrgrupper och andra intressenter.
Ditt bidrag
Garantera HSE i alla projektfaser - hälsa, säkerhet och miljö är alltid högsta prioritet.
Leverera i tid, inom budget och med rätt kvalitet - och se till att affärsmålen uppfylls.
Kommunicera tydligt och regelbundet med styrgrupper, intressenter och projektteam.
Bygga starka relationer med både interna och externa intressenter och säkra att deras behov och förväntningar beaktas genom projektets livscykel.
Make Project Management Real tillsammans med oss på Borealis!
Om dig
Du har flera års erfarenhet av Project Management, Engineering Management eller Construction Management. I grunden har du en högskole-/universitetsutbildning inom Engineering.
Erfarenhet från petrokemisk industri är högt meriterande. Du behärskar både svenska och engelska flytande.
Vidare ser vi att du är strukturerad, proaktiv och trygg i att organisera och planera ditt arbete. Du har god analytisk och kommunikativ förmåga och är van vid att hantera flera uppgifter parallellt.
Vi välkomnar en aktiv lagspelare som trivs och gärna bidrar till teamets utveckling och Borealis fortsatta framgång.
Vårt erbjudande
Borealis har konkurrenskraftiga ersättningar och förmåner som du kan läsa mer om på vår karriärsida, "Career Page".
Hos Borealis får du mer än ett jobb - du får vara med och forma framtiden i ett bolag som bryr sig. Om dig. Om teamet. Om världen.
Förutom ett meningsfullt arbete erbjuder vi för denna roll i Stenungsund:
Bonusprogram
Arbetstidsförkortning
Generöst föräldraledighetstillägg
Friskvårdsbidrag
Tillgång till Borealis personalstiftelse med förmånliga semesterboenden i fjällen och Spanien
Ansökningsprocess
Om du är intresserad av möjligheten att vara med i vårt team och vara en del av att "Make It Real", skicka då in din ansökan via "apply now" i annonsen för att ansöka direkt.
Om du har några frågor, vänligen kontakta Malin Westman, malin.westman@borealisgroup.com
Vi reserverar oss för att stänga ner annonsen för fler ansökningar när vi tagit emot tillräckligt antal sökande som möter våra krav. Vi kommer att kontakta dig så fort vår urvalsprocess är gjord.
Med tanke på årets stundande helger kan det dröja lite längre innan vi har möjlighet att återkoppla.
På Borealis är vi engagerade i en jämlik rekryteringsprocess. Vi värdesätter mångfald och alla sökande samt anställda behandlas rättvist och lika. Vi tolererar inte någon form av diskriminering baserad på faktorer som ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.
Borealis accepterar endast kandidat-cv från rekryterare eller rekryteringsbyråer om de uttryckligen har fått i uppdrag av Borealis för en specifik rekrytering och om uppgifterna tillhandahålls oss i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Borealis kommer inte att acceptera eller betala avgifter för kandidat-CV av någon form eller typ som skickats oönskat till antingen HR eller direkt till våra rekryteringsansvariga. Så ansöker du
