Project Controller till spännande kund i Göteborg
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2026-07-08
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Som Project Controller arbetar du operativt som affärspartner och stöttar finanschefen samt projektledarna inom en av produktenheterna för Air Traffic Management. Ditt huvudsakliga ansvar är att stödja projekten ur ett ekonomiskt perspektiv och skapa förståelse för de finansiella aspekterna. Du bidrar till att tidigt identifiera risker och möjligheter för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projekten.
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start 17 augusti och sträcker sig till 17 mars 2027.
Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Som Project Controller arbetar du operativt som affärspartner och stöttar finanschefen samt projektledarna inom en av produktenheterna för Air Traffic Management. Ditt huvudsakliga ansvar är att stödja projekten ur ett ekonomiskt perspektiv och skapa förståelse för de finansiella aspekterna. Du bidrar till att tidigt identifiera risker och möjligheter för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projekten.
Du blir en aktiv medlem i ekonomiavdelningen och rapporterar till finanschefen för Air Traffic Management AB.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och projektorganisationen med fokus på att identifiera problem och omvandla dem till möjligheter. Du förväntas vara proaktiv och så tidigt som möjligt uppmärksamma förändrade förutsättningar som påverkar verksamheten, för att kunna ge tidiga varningssignaler och undvika oväntade överraskningar. Du ansvarar för månadsrapportering, budgetarbete och prognoser.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Samarbeta med projekten ur ett ekonomiskt perspektiv.
Arbeta analytiskt och proaktivt samt kunna utmana verksamheten inom ekonomiområdet.
Ansvara för finansiell planering, prognoser och rapportering.
Säkerställa kostnadsmedvetenhet inom produktenheten.
Analysera och identifiera risker, utmaningar och möjligheter samt föreslå förbättringsåtgärder.
Resor till Nederländerna samt inom Sverige (Göteborg, Växjö och Sundsvall) kan förekomma.Profil
Vi söker dig som är en kommunikativ och samarbetsinriktad person med hög integritet och förmåga att skapa engagemang hos andra. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan på ett pedagogiskt sätt förstå, förklara och förmedla ekonomiska samband till olika målgrupper.
Du trivs med att kombinera ett strategiskt perspektiv med ett öga för detaljer och arbetar strukturerat mot uppsatta mål. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med ett starkt eget driv och en genuin nyfikenhet på verksamheten, våra produkter, kunder och projekt bidrar du aktivt till utveckling och förbättring.
Vi söker en Project Controller som har:
En kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande.
Erfarenhet av business controlling eller projektcontrolling i en internationell verksamhet i minst 3 år.
Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Du har mycket goda kunskaper i finansiell rapportering och analysverktyg, särskilt Excel och PowerPoint.
Kunskap om ekonomisystem såsom Agresso är en fördel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8040511-2092917". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9997253