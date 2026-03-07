Project Controller
2026-03-07
Vi söker nu en erfaren och affärsmässig Contract/Project Controller till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund inom försvars- och flygindustrin. Uppdraget är placerat i Linköping och är en del av en expansiv verksamhet med flera pågående större kontrakt och projekt.
Detta är ett kvalificerat konsultuppdrag där du får en central roll i att säkerställa finansiell styrning, affärsmässighet och efterlevnad av redovisningsprinciper i ett större kontrakt/projekt.
Om uppdraget
Som Contract/Project Controller kommer du att arbeta nära kontraktsansvarig/projektledare och fungera som en affärsstödjande partner i ekonomiska frågor. Du har ett övergripande ansvar för att skapa positiv affärseffekt genom uppföljning, analys och proaktiv styrning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar
Vara en co-pilot till kontraktsansvarig/projektledare i ekonomiska frågor
Övervaka och styra finansiella aspekter av program och projekt
Följa upp, analysera samt förbereda budgetar och prognoser
Analysera faktiska och prognostiserade värden samt initiera åtgärder för att förbättra finansiellt resultat
Förstå hur förändringar i planering, risker och möjligheter påverkar ekonomin
Säkerställa att redovisningsregler och interna styrprinciper följs
Arbeta proaktivt och bidra till en transparent och inkluderande arbetsmiljö
Samverka nära andra controllers och aktivt bidra till förbättringar inom processer, system och ekonomistyrning
Rollen kräver ett affärsorienterat mindset och god förståelse för projektverksamhet.
Din Profil
Relevant kandidat- eller masterexamen inom ekonomi
3 års erfarenhet av Contract/Project Controlling
Affärsorienterat mindset med grundläggande kunskaper inom projektledning
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska
Förmåga att arbeta analytiskt, systematiskt och målinriktat
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta proaktivt
Starkt meriterande
Erfarenhet av Unit4/Agresso
Erfarenhet av Mercur
Erfarenhet av IFS
Övrig information
Placeringsort: Linköping
Säkerhetsprövning: Godkänd säkerhetsprövning krävs före uppdragsstart. För uppdrag som omfattas av säkerhetsskydd kan krav kopplat till medborgarskap förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
