Programmatic Manager till mediebolag! - Talent & Partner AB - Elektronikjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Är du en digitalare som har erfarenhet av programmatiska affärer och brinner för att ligga i framkanten då det gäller IT men ändå har en erfarenhet av sälj och att driva projekt. Då söker vi dig! Vem är du?Vi ser gärna att du har många kreativa ideer, att du är analytiskt tänkande och att du passar väl in i teamet. Du ska ha ett stort intresse av ny digital teknik och brinna för att utveckla dig i din arbetsroll.Din erfarenhetVi ser gärna att du har minst en 3 årig erfarenhet från programmatiska affärer inom byrå. Du ska ha ett kritiskt tankesätt och hög analytisk förmåga.Om rollenDu kommer att jobba med att styra och justera nya och gamla arbetssätt och gärna vara någon som gillar att hitta nya vägar genom att testa olika alternativ och lösningar.Du kommer även att jobba med att effektivisera kampanjerna för att uppnå bästa resultat och i den processen arbeta nära resten av teamet.Du ska ha driv och höga ambitioner för att hela tiden ligga i framkant.2021-04-05Du ska arbeta fram programmatiska strategier åt kunderna och kommer att samarbeta med teamet för uppföljning och optimering av kampanjer. Du ska ha en förmåga att öka ROI för dina kunder, vara analytisk och teknisk kunnig och även ha erfarenhet av SEO+ SEM och arbetat mycket med att förbättra synligheten organiskt, köpt trafik och arbetat med content.I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671511