Programledare/Videoreporter
Agrar I Kristianstad AB / Journalistjobb / Kristianstad Visa alla journalistjobb i Kristianstad
2025-12-30
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agrar I Kristianstad AB i Kristianstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om du tycker det verkar intressant att boka möten, åka ut och göra intervjuer inom allt som handlar om lantbruk och sen klippa ihop det till ett inslag som kan sändas på Lantbruksnytt webb TV, samt även känner er bekväm framför kameran i vår studio som programledare, ja då har vi ett perfekt jobb till er.
Vi kräver inte några större förkunskaper inom lantbruk, men det är viktigt att ni vill lära er framöver. Det samma gäller utbildning som reporter. Det är inget krav. Det viktiga är att vi får tag på en medarbetare som är driven, lär sig snabbt och är självgående.
Håll arbetstiderna och var glad! Med det kommer man långt är vår erfarenhet, och så måste ni prata flytande svenska, annars fungerar det inte framför kameran.
En typisk vecka är man programledare en dag, kanske lägger en dag på att planera och boka in intervjuer och är ute och gör intervjuer och klipper färdiga inslag tre dagar. Minst tre till fem färdiga inslag per vecka bör man klara av. Vi producerar i Final Cut och arbetar i Mac. Den som söker denna tjänst ska vara övertygad om att kunna hantera detta.
Innan ni söker detta arbete bör ni titta på några webb TV program på www.lantbruksnytt.com
så ni har en uppfattning om vad vi gör.
Ni bör bo i närheten av Kristianstad då vi har vårt kontor i Hovby, en mil söder om Kristianstad.
Ni måste ha körkort och tillgång till bil.
Vi är i dag flest män som arbetar på firman så en kvinnlig programledare/reporter hade suttit fint, och gärna någon yngre.
Ansökningar mailas till: anders@agrar.nu
Frågor om tjänsten besvaras av Anders Niléhn, 070-630 68 77 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Mail skriftligen
E-post: anders@agrar.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agrar i Kristianstad AB
(org.nr 556546-7403)
Hovbydal (visa karta
)
291 91 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9666608