Programledare till anstalten Gruvberget
2025-10-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Gruvberget är en öppen anstalt i lägsta säkerhetsklassen. Anstalten har plats för 60 klienter och har ett 40-tal anställda. Verksamheten ligger i en vacker del av Hälsingland med skog och sjöar runt knuten. Läs mer om anstalten Gruvbergets verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/gruvberget/Publiceringsdatum2025-10-10Arbetsuppgifter
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori.
Vid anstalten Gruvberget bedrivs program riktade med fokus på kriminalitet som omfattar olika typer av brott och missbruk. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda flera olika program. Programledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med kriminalvårdsinspektör och övriga programledare planera, leda, utveckla och följa upp programverksamheten på anstalten. Tillsammans med övrig personal svarar du för säkerhets och ordningsfrågor under behandlingsarbetet. Viktigt är ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalten.
I tjänsten ingår förutom att leda program även administrativa arbetsuppgifter. Arbetet med klienterna sker utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Som programledare arbetar du med behandling i grupp för ett antal intagna med betoning på grupprocess. Du har även enskilda samtal som en del i behandlingen.
Som programledare ingår du i programledarteamet för VO Gävle vilket kan innebära vissa resor i tjänsten mellan Gruvberget och Gävle.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och har lätt för att samarbeta med andra människor. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap
* Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
* Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta
* Klientnära kriminalvårdserfarenhet
* Övrig klientnära arbetslivserfarenhet inom vård och behandling eller inom socialt arbete
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: Krigsplacering | Kriminalvården (kriminalvarden.se)
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
