Programledare för Järnväg i Mölndal

I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den långsiktiga fysiska planeringen av staden och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.
Arbetet inför den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås är i full gång. Den nya järnvägen kommer att gå via Mölndals station och Landvetter flygplats, och gör Mölndal till en framtida regional knutpunkt för all tågtrafik i Västsverige.
För Mölndals stad innebär projektet ett omfattande utvecklingsarbete där stadsutveckling, infrastruktur och hållbart resande möts.
Vi söker nu en programledare som vill driva detta viktiga arbete tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som programledare leder, samordnar och driver du programmet så att det når sina mål och skapar de nyttor som Mölndals stad eftersträvar. Du leder programledningsgruppen och bereder tillsammans med gruppen förslag till uppstart av projekt och uppdrag som beslutas av programstyrgruppen.
Programmet är till stora delar en samverkansorganisation. Du ansvarar därför för god samordning mellan programmets projekt, uppdrag och initiativ liksom mellan programmet och stadens olika förvaltningar. Du säkerställer också att programmet samverkar med andra pågående projekt och initiativ som påverkar programmets framdrift och leveranser.
Exempel på projekt och arbeten inom programmet:
• Framtagande av detaljplaner för järnvägsanläggning
• Projektering och genomförande av Mölndals stads egna anläggningar kopplat till järnvägsutbyggnaden
• Framtagande av utbyggnadsstrategi
• Beredning och samordning av avtal inom programmet
• Planering och hantering av trafik samt hållbar mobilitet under byggtid i samverkan med Trafikverket, Västtrafik och andra aktörerKvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom ett relevant område, exempelvis fysisk planering, samhällsbyggnad eller infrastruktur.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda stora och komplexa projekt eller program som pågår över flera år, gärna inom samhällsbyggnadsområdet eller infrastruktur. Erfarenhet från offentlig verksamhet eller samverkan med kommuner, Trafikverket eller andra myndigheter är meriterande.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och har en övergripande kunskap om relevant lagstiftning, till exempel plan- och bygglagen (PBL), miljöbalken (MB) och trafikförordningen.
För att lyckas i rollen behöver du ha god ledarskapsförmåga, du kommunicerar tydligt och har förmåga att bygga tillit och skapa ett respektfullt arbetsklimat,
Du är analytisk och kan identifiera kärnan i komplexa frågor och hitta lösningar utifrån begränsad information. Du är flexibel på så sätt att du snabbt kan anpassa din organisation och planering efter ändrade förutsättningar, i detta behöver du vara samarbetsinriktad men samtidigt självständig i ditt beslutsfattande.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
