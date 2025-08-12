Programledare (behandlingsprogram) till Kriminalvården Mariestad
Kriminalvården, Mariestad / Kuratorjobb / Mariestad Visa alla kuratorjobb i Mariestad
2025-08-12
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Mariestad i Mariestad
, Skövde
, Tidaholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Ett av Kriminalvårdens verksamhetsområden i region väst är Mariestad som omfattar den slutna anstalten Johannesberg, den största öppna anstalten i landet Rödjan och Häktet Mariestad. Mariestad har i dagsläget ca 360 anställda fördelade inom olika yrkeskategorier och kompetenser. Byggnation har nyligen börjat på en ny sluten anstalt som planeras vara i drift 2027.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori.
Som programledare arbetar du med behandling i grupp för ett antal intagna med betoning på grupprocess, men också enskilt beroende på vilket program klienten skall genomgå. Inom verksamhetsområdet Mariestad bedrivs olika program som bland annat är riktade till klienter vars brottslighet är kopplad till missbruk eller till de klienter som begått brott gentemot sin partner, före detta partner eller närstående. De program som används inom vårt verksamhetsområde är problemlösning, umgänge, Livsmål och självkontroll, Preventing Domestic Violence (Predov) individuellt program, Relationsvåldsprogrammet (RVP) individuellt program samt Krimfokus som är ett KBT program som bedrivs i grupp utifrån områden som deltagarna behöver arbeta med. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att leda
flera olika program.
Programledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med kriminalvårdsinspektör och övriga programledare planera, leda, utveckla och följa upp programverksamheten på anstalterna Johannesberg och Rödjan. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för säkerhets och ordningsfrågor under behandlingsarbetet. Viktigt är ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalten. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt och har lätt för att samarbeta med andra människor. I stressiga situationer behåller du ditt lugn och har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning med beteendevetenskaplig inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Kriminalvårdens Programledarutbildning
• Godkänd grundutbildning inom Kriminalvården
• Kunskap och erfarenhet av att leda något av programmen; Preventing Domestic Violence (Predov) program, Relationsvåldprogram (RVP) , Krimfokus
• Eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap
• Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta
• Klientnära kriminalvårdserfarenhet
• Övrig klientnära arbetslivserfarenhet inom vård och behandling eller inom socialt arbete
• Relevanta språkkunskaper
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/ Arbetsplats
Kriminalvården, Mariestad Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Filip Wolff 0501-758 190 Jobbnummer
9454876