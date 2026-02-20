Programkoordinator
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-02-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en assisterande programansvarig som vill bidra i ett komplext program med många kontaktytor och intressenter inom försvars- och tillverkningsindustrin. Du får en central roll i att stötta programledningen och säkerställa struktur, kvalitet och effektiv informationshantering genom hela leveransflödet - från detaljtillverkning till färdigt leveransobjekt.
ArbetsuppgifterKoordinera ett leverantörsteam för en intern leverantör
Säkerställa att kommunikation och samverkan fungerar inom relevanta delar av leverantörsgränssnittet
Ta fram, uppdatera och följa upp planer och åtgärder kopplade till leveransuppföljning, kvalitetsläge och informationsflöden
Administrera och sammanställa delar av leveransdokumentationen kopplat till leveransobjekt
Arbeta med detaljdata och spårning i IFS Sharp och Excel
Stötta programansvarig och planerare med att ta fram och presentera relevanta nyckeltal
Kravca 4-7 års relevant erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i Office-paketet
Erfarenhet av arbete i IFS Sharp eller annat ERP-system
God förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap i Qlik
Kunskap i Jira
Erfarenhet av risk- och möjlighetsarbeteSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7269283-1853326". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Åkerbogatan 20 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9754413