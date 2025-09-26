Programcontroller och utredare till havs -, fiskeri- och vattenbruksprogram
Statens Jordbruksverk / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-09-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Jordbruksverk i Jönköping
, Vaggeryd
, Falköping
, Värnamo
, Tibro
eller i hela Sverige
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Vattenbruks- och fiskerinäringsenheten har till uppgift att förvalta och genomföra det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Programmet är en del av EUs gemensamma fiskeripolitik. Enheten har också en bredare roll för att främja och utveckla fiskenäring, vattenbruk och fisketurism. Det gör vi bland annat genom olika regeringsuppdrag, en strategi och tre handlingsplaner som vi upprättat tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och som genomförs i nära samarbete med representanter från såväl näringarna som forskningen på området. På enheten finns idag 13 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team med programstyrning för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på enheten och på andra enheter som ansvarar för handläggning och utbetalning av EU-stöd. Du ska bistå regeringskansliet med underlag för programändringar, men även annan form av underlag till både dem och andra externa aktörer. Det är beställningar som ibland kommer med mycket korta deadlines. Dina arbetsuppgifter är att följa upp både ekonomiska och andra data för utfall och resultat, att analysera och rapportera dem samt föreslå åtgärder för ett effektivt genomförande av programmet. Det innebär att du:
• Ansvarar för målberäkningar
• Ansvarar för prognoser och övrigt arbete i processen med målstyrning
• Tar ut data från verkets olika datasystem och bearbetar dem
• Deltar i kommittéer och på expertgruppsmötenKvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning, gärna nationalekonomi eller annan högskoleutbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms likvärdig. Du har minst ett års arbetslivserfarenhet av utredningsarbete eller ekonomiuppföljning inom offentlig sektor eller annan erfarenhets som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förvaltning av EU-program eller erfarenhet av andra arbetsuppgifter som gett dig kunskap om regelverket kring EU-medel. För att klara av uppdraget krävs att du har goda kunskaper i Officepaketet framförallt Excel. Det är en fördel om du har erfarenhet av och kunskaper om EUs gemensamma fiskeripolitik och de regelverk som styr havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Det är också ett plus om du har kunskaper om vattenbruks- och fiskerinäringarna.
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-15313/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Kontakt
Enhetschef, vattenbruk- och fiskerinäringsenheten
Maria Gustafsson 036-15 51 04 Jobbnummer
9529179