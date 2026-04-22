Programchef till Mälarporten
2026-04-22
Vill du leda ett av Sveriges mest komplexa stadsutvecklingsprojekt? Som programchef för Mälarporten får du tillsammans med ett starkt team skapa långsiktiga lösningar som påverkar hela Västerås när området utvecklas från industri till en levande stad, där västeråsarna dansar hem i natten!Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Mälarporten är ett omfattande utvecklingsområde mitt i hjärtat av Västerås där vi planerar för nya bostäder, arbetsplatser, grönområden och en ny stationsmiljö. Programmet befinner sig i ett intensivt skede med flera parallella projekt och komplexa frågor där du förväntas se möjligheter, ta initiativ, identifiera risker och vara med och forma de lösningar som krävs i ett område som ständigt utvecklas.
Du ansvarar för att leda, planera, samordna och följa upp alla aktiviteter och funktioner inom ramen för programmet som består av olika delprojekt, i olika skeden och med varierande omfattning. Du ser till att arbetet följer Västerås stads värdegrund och olika styrdokument.
Du leder och motiverar projektteamets projektledare och projektdeltagare, bemannar och säkerställer att rätt kompetens finns tillgänglig i projektens samtliga skeden. Du har personal- och arbetsmiljöansvar samt ekonomiskt ansvar, och säkerställer att projekten genomförs enligt uppsatta mål för tid, kvalitet och ekonomi.
Läs gärna mer om Mälarporten här: Mälarporten - Västerås
Din kompetens
Du har en högskoleutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, fysisk planering, stadsutveckling, arkitektur eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av en personalledande roll och erfarenhet av att leda komplexa projekt, gärna även program inom samhällsbyggnadsområdet.
Du har god förståelse för samhällsbyggnadsprocessens olika skeden med dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tidiga och strategiska skeden av samhällsbyggnadsprocessen, samt gedigen erfarenhet av genomförandeskedet. Du har kunskap om kommunal organisation och dess styrning, och är van vid att samordna aktörer över organisatoriska gränser där olika perspektiv och intressen behöver vägas samman. Du är en van förhandlare med hög affärsmässighet.
Du trivs i en roll där du både leder andra, bidrar med analyser och utredningar samt utvecklar arbetssätt och skapar struktur i komplexa planeringsfrågor. Du ser helheten och omsätter övergripande mål och visioner till strategier, prioriteringar och konkreta planer som driver arbetet framåt. Genom att vara lyhörd och kommunicera öppet och tydligt håller du berörda parter informerade samt bygger förtroende i dina samarbeten. Du främjar samverkan och skapar goda förutsättningar för lagarbete i frågor som spänner över flera verksamhetsområden.
Du tar ansvar för dina uppdrag och behåller fokus även när förutsättningarna förändras.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett starkt och engagerat team med bred kompetens. Vi arbetar nära varandra i våra uppdrag och delar ambitionen att forma en hållbar och attraktiv stad för framtiden.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Saco
Jörgen Österberg jorgen.osterberg@vasteras.se 021 - 39 23 23 Jobbnummer
9869488