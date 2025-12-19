Programchef SOU ArtSS
Vill du vara med och utveckla Försvarsmaktens artilleri i en tid där kompetens, ledarskap och handlingskraft är viktigare än någonsin? A 8 söker yrkes- och reservofficerare till grundorganisationen som vill göra skillnad och bidra till ett starkare försvar- varje dag.
Artilleriets stridsskola
Artilleriets stridsskola utbildar specialistofficerare (SOU) med inriktning Artilleri sensor och Artilleri pjäs, reservofficerare (ROU), officerare (OP) under VFU och Taktisk utbildning Armé (TakA) för blivande kaptener mfl. Från hösten 2023 utbildar skolan även specialistofficerare med inriktning Markstrid. Mot bakgrund av betydligt högre elevvolymer och att skolan övertagit ansvaret för hela SOU har behovet av kompetens inom indirekt bekämpning avsevärt ökat.
ArtSS leder även metodutveckling inom funktionen indirekt bekämpning samt är kravställare på framtida artillerisystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som programchef på reservofficersutbildningen indirekt bekämpning (ROU Ibek) samordnar, planerar, leder och följer du upp utbildningen för ROU-kadetterna ur hela armén med inriktning indirekt bekämpning. På utbildningsavdelningen finns det lärare inom bland annat krigsvetenskap, ledarskap, fysiskt stridsvärde, indirekt bekämpning, eldledning, artradar, pjästjänst och SUSA/Vapentjänst som håller huvuddelen av utbildningarna, men även du kommer att vara lärare inom ditt/dina specialområden och stödja övriga lärare inom deras.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd officers-, specialist- eller reservofficersutbildning.
• B-körkort
• Godkänt resultat FM FySS grundnivåDina personliga egenskaper
Höga krav ställs på flexibilitet, struktur och att arbeta självständigt. Du har god samarbetsförmåga och kan bemöta andra människor på ett respektfullt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tjänstgöring på plutons- eller kompaninivå i KRO
• Bakgrund inom indirekt bekämpning.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidare eller tidsbegränsad RO2-anställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Lön: individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal. Löneutfyllnad för RO som är statligt anställd är avtalsreglerat.
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Arbetstider är främst vardagar 07.30-16.30, men helg- och kvällsjobb förekommer. Tjänsteresor förekommer i tjänsten. Tjänsten är militär och innebär krigsplacering. För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef utbildningsavdelningen mj Staffan Lövkvist 072-221 62 19
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, 073-093 58 06, tova.pettersson@mil.se
Fackliga företrädare nås via växeln, 010-82 34 80 00
Ordförande Fackklubben Artilleristerna: Janne Almgren
Ordförande Seko Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Liz Lovag
Ordförande SAKO: Carina GabrielssonSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Bifoga även relevanta intyg.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
