Vill du vara en nyckelspelare i att forma och etablera en lokal plattform som driver global tillväxt? Fokus ligger på att stärka etablerade små- och medelstora företag i Helsingborg.
Vi söker en programansvarig affärsutveckling med stark strategisk och operativ förmåga, som ska leda och utveckla våra affärsstöd-insatser riktat mot etablerade små- och medelstora företag med 5 till 50 anställda. Rollen innebär att designa, genomföra och följa upp affärsutvecklingsprogram tillsammans med externa aktörer, med fokus på metodik, kvalitet och resultat för deltagande företag. Du säkerställer att insatserna ger mätbar nytta och att varje bolag får en tydlig tillväxtplan med milstolpar inom behovsområden.
I uppdraget ingår att analysera företagsbehov, identifiera tillväxthinder och skapa konkreta åtgärdsplaner, facilitera lärande och implementering genom program och coaching, samt följa upp effekter i systematiserad dokumentation. Rollen kräver dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling i etablerade SMF, inklusive strategi, sälj, internationalisering eller kapitalberedskap. Du skapar värde genom att kombinera pedagogik, praktisk coaching och strukturerad uppföljning som leder till verklig tillväxt för bolagen.
Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling i etablerade SMF t.ex. tillväxtstrategi, sälj, internationalisering, kapitalanskaffning.
Erfarenhet från näringslivet - ledande befattning i ett växande bolag
Förmåga att designa och facilitera affärsutveckling insatser t.ex. 1-1 coaching och seminarier
Svenska i tal- och skrift
Meriterande
Erfarenhet från företagsstödsystemet eller som affärsutvecklande konsult
Verktyg som vi använder
Teamtailor, GetAccept, Microsoft 365, Copilot, HubSpot
Rekryteringsprocessen
Ansökan -> Lämplighetstest -> Intervju -> Arbetsprov -> Gruppintervju och feedback -> Referenskoll
Notera att slutkandidaten kommer behöva skicka in utbildningsbevis och arbetsgivarintyg
Startdatum: 1 februari 2026
Om Tillväxt Helsingborg
Tillväxt Helsingborg är en ideell stiftelse som sedan 2014 arbetar för att minska segregation och utanförskap genom att stärka små och medelstora företag i Helsingborg med omnejd. Vi erbjuder tillväxtstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda - ett segment som skapar majoriteten av nya jobb.
Vi är ett litet, engagerat team med högt tempo och stor passion för vårt uppdrag - att få fler i arbete och skapa bättre förutsättningar för företag att växa. Vår vardag är varierad, prestigelös och fylld av både strategiska möten och praktiska insatser. Vi sitter i kreativa lokaler på Mindpark i den gamla Tretornfabriken och arbetar med tillitsbaserade arbetstider. Så ansöker du
