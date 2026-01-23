Program säljare
Taxi pro i Sverige AB / Säljarjobb / Huddinge Visa alla säljarjobb i Huddinge
2026-01-23
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Taxi pro i Sverige AB i Huddinge
Vill du vara med och bygga nästa digitala helhetslösning för taxibranschen?
TaxiPro är ett nytt, modernt system som samlar förare, fordon, administration, rapporter och rekrytering i en och samma plattform. Nu söker vi drivna säljare och marknadsförare som vill vara med från början och växa tillsammans med projektet.
Om rollen
Som systemsäljare/marknadsförare arbetar du med att:
Presentera och sälja TaxiPro till taxiföretag och åkerier
Marknadsföra systemet via digitala kanaler och direktkontakt
Skapa relationer med nya kunder
Delta i utvecklingen av erbjudanden, kampanjer och paketering
Ge feedback från marknaden till produktutvecklingen
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, driven och resultatinriktad
Har intresse för försäljning, marknadsföring och digitala system
Trivs med kundkontakt och relationsbyggande
Är självgående men gillar att jobba mot tydliga mål
Erfarenhet är meriterande men inte ett krav - rätt inställning är viktigast
Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och bygga ett nytt och växande digitalt projekt
Flexibelt arbete med utvecklingsmöjligheter
Provision och/eller fast ersättning enligt överenskommelse
Erfarenhet inom B2B, SaaS och tech-försäljning
En roll där du verkligen kan påverka
Arbetsplats: Hemifrån
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@taxipro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi pro i Sverige AB
(org.nr 559437-3622) Jobbnummer
9700207