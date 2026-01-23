Program säljare

Taxi pro i Sverige AB / Säljarjobb / Huddinge
2026-01-23


Vill du vara med och bygga nästa digitala helhetslösning för taxibranschen?
TaxiPro är ett nytt, modernt system som samlar förare, fordon, administration, rapporter och rekrytering i en och samma plattform. Nu söker vi drivna säljare och marknadsförare som vill vara med från början och växa tillsammans med projektet.
Om rollen
Som systemsäljare/marknadsförare arbetar du med att:
Presentera och sälja TaxiPro till taxiföretag och åkerier

Marknadsföra systemet via digitala kanaler och direktkontakt

Skapa relationer med nya kunder

Delta i utvecklingen av erbjudanden, kampanjer och paketering

Ge feedback från marknaden till produktutvecklingen

Vi söker dig som:
Är kommunikativ, driven och resultatinriktad

Har intresse för försäljning, marknadsföring och digitala system

Trivs med kundkontakt och relationsbyggande

Är självgående men gillar att jobba mot tydliga mål

Erfarenhet är meriterande men inte ett krav - rätt inställning är viktigast

Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med och bygga ett nytt och växande digitalt projekt

Flexibelt arbete med utvecklingsmöjligheter

Provision och/eller fast ersättning enligt överenskommelse

Erfarenhet inom B2B, SaaS och tech-försäljning

En roll där du verkligen kan påverka

Arbetsplats: Hemifrån
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@taxipro.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Taxi pro i Sverige AB (org.nr 559437-3622)

Jobbnummer
9700207

