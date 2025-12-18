Produktutvecklare
2025-12-18
Vill du vara med och skapa ökad frihet för människor med nedsatt funktion?Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitet i våra produkter och kundbemötande. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är grunden i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling. Decon ser ljus på framtiden och har en stark tillväxt. Idag omsätter företaget cirka 200 mkr, har ett 40-tal anställda samt internationella leverantörer och samarbetsparters. För mer information om företaget se:www.decon.se
Nu söker vi Produktutvecklare
Vill du var med och spela en viktig roll i utvecklingen av Decon's framtida produktsortiment? Målet är att stärka upp utvecklingsavdelningen med ytterligare kompetens för att öka utvecklingstakten och möta den starka efterfrågan på företagets produkter.
Produkterna har ett högt teknikinnehåll och utvecklingen sker i tätt samarbete inom teamet men även tillsammans med användare och leverantörer.
Din huvudinriktning är mekanik, mekanisk konstruktion och du kommer jobba med hela produktutvecklingscykeln, från konceptualisering och design till prototyputveckling och produktionsimplementering.
Troligtvis är du duktig på 3D CAD och har erfarenhet av att skapa och analysera mekaniska konstruktioner.Du har en god förståelse för tillverkningsprocesser och materialval och har möjligtvis en ingenjörsutbildning från högskolan.
Teknisk dokumentation utgör en naturlig del av utvecklingstjänsterna för att kunna hantera modeller och versioner samt för att säkerställa spårbarhet. Som produktutvecklare ingår du i olika utvecklingsprojekt och rapporterar till R&D Manager.
Vi värderar personliga egenskaper högt och sätter stort värde på god samarbets- och kommunikationsförmåga. I tjänsten har du många internationella kontakter vilket kräver goda kunskaper i engelska.
Vi kan erbjuda en spännande utvecklingsroll i ett framgångsrikt företag som underlättar många människors vardag. Tjänsten är placerad i Hyltebruk.
I denna rekrytering samarbetar Decon med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701-460 390 och Andreas Nilsson 0701-460 391.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
