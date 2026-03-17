Produktspecialist IAM (nivå 4)
Soros Consulting AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2026-03-17
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker en senior produktspecialist inom Identity & Access Management (IAM) med cirka 8+ års erfarenhet för ett uppdrag i en komplex IT-miljö.
Uppdraget innebär att arbeta i ett team med ansvar för behörighetsstyrning, där fokus ligger på att säkerställa att rätt användare har rätt åtkomst till rätt system och information - vid rätt tidpunkt.
Miljön omfattar bland annat:
Microsoft Active Directory
OpenText Identity Manager
Initiativ kring införande av Privileged Access Management (PAM)
Ansvarsområden
I rollen kommer du att:
Verka som tekniker/utvecklare inom IAM-området
Driva och genomföra utvecklingsaktiviteter inom identitets- och åtkomsthantering
Utveckla tekniska lösningar för ökad säkerhet och effektivitet
Bidra till ökad automation i IAM-lösningar
Delta i arbetet med att etablera en långsiktig och hållbar IAM-arkitektur
Ta fram och dokumentera arkitekturbeskrivningar och tekniska lösningar
Bidra till att vidareutveckla IAM-tjänster för både intern användning och externa anslutningar

Kravprofil för detta jobb
Obligatoriska krav
Minst 8 års erfarenhet av arkitektur, utveckling och förvaltning av IAM-lösningar i större och komplexa organisationer
Minst 1 års erfarenhet av IAM-produkter från NetIQ/OpenText
Minst 4 års erfarenhet av katalogtjänster (t.ex. Active Directory)
Erfarenhet av arbete i Linux-miljöer
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor/myndighet
Erfarenhet av agilt arbetssätt (Scrum)
Erfarenhet av Privileged Access Management (PAM)
Erfarenhet av flera IAM-plattformar från olika leverantörer

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Metodisk och analytisk
Strukturerad i ditt arbetssätt
Samarbetsorienterad och kommunikativ
Serviceinriktad med ett lösningsfokus

Övrig information
Uppdraget bedrivs i en organisation som aktivt arbetar för en inkluderande arbetsmiljö präglad av mångfald, jämställdhet och lika möjligheter för alla.
Ansök idag, urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9803602