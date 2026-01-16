Produktledare Ubåt
2026-01-16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en engagerad kollega som vill ta sig an produktledning av komplexa produkter och som motiveras av ledarskap, samarbete och att förstå hur affärer byggs upp.
Du blir en del av ett team av produktledare inom ubåt som arbetar med hela produktlivscykeln inom ubåt och ubåtsräddning. Du kommer att arbeta såväl nära våra kunder som övriga delar av hela vår organisation.
För att vara framgångsrik i rollen tror vi att du:
• Gärna arbetar med att bygga team och kundrelationer samt koordinerar aktiviteter, för
att på bästa sätt hantera produkten över hela livscykeln.
• Aktivt leder arbetet med förändring i produkten inklusive affärsrelation med kund
• Tillser att utvecklingsplaner för produkten är i linje med framtida förmågebehov
• Tar ansvar för att uppgifter slutförs i tid, och med hög kvalitet
• Besitter utmärkt kommunikationsförmåga både på svenska och engelska
Du kommer rapportera till Head of Product Management inom Business Unit Submarine. Din placering kommer att vara på vårt kontor i Lund, resor till framför allt Karlskrona förekommer regelbundet. Det kan även bli resor utomlands i samband med våra exportkampanjer.
Din Profil
Du har god förståelse för ubåtar och dess kontext samt gärna erfarenhet av produktledning eller utvecklingsprojekt. Du tar ansvar för produktledning med passion och energi och agerar för helhetens bästa genom att utgöra ett föredöme. Vi tror att du är en erfaren ledare från en teknisk bransch, gärna inom försvarsindustrin, som brinner för både operativt och strategiskt arbete. Du har förmåga att motivera andra till att delta i förändringar och kan utmana status quo på ett lämpligt sätt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
