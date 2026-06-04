Produktledare inom Test Development
Saab Aktiebolag / Civilingenjörsjobb / Arboga Visa alla civilingenjörsjobb i Arboga
2026-06-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du vara med och driva utvecklingen för att bygga upp underhållsförmågan inom test- och underhållssystem för flygburen elektronik? Vi söker nu en driven plattformsproduktledare som vill ta ett helhetsansvar för vår plattform inom test- och underhållssystem.
Som plattformsproduktledare för våra automatiska testsystem ingår du i Test Development, där vi utvecklar och förvaltar de testsystem som används för att verifiera elektronik och delsystem till Gripen, Airborne Early Warning och andra avancerade produkter. Testsystemen består av en generell ATE‐plattform och komponentunika Test Program Sets (TPS), vilka tillsammans säkerställer högt ställda krav på funktion, säkerhet och kvalitet.
I rollen leder du det strategiska produktarbetet och säkerställer att utveckling, prioriteringar och leveranser ligger i linje med övergripande affärs- och leveransmål. Du har en central roll i att forma och vidareutveckla produktledningen och definiera hur vi arbetar med livscykler, underhåll och roadmap för Automatiserade Test System (ATS). Som plattformsproduktledare ansvarar du för produktens funktionalitet och utveckling genom hela livscykeln från kravställning och utveckling till förvaltning och utfasning.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med testutvecklare, systemingenjörer, användare, inköp och projekt för att säkerställa att plattformen möter interna behov och möjliggör effektiv och skalbar utveckling. Arbetet är varierat och innebär att du växlar mellan tekniska frågeställningar, roadmaparbete, ekonomiska analyser och beslutsfattande i komplexa miljöer. Du arbetar proaktivt med teknikval, livscykelhantering och obsolescens för att minimera risker och säkerställa långsiktig leveransförmåga. Publiceringsdatum2026-06-04Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är affärsmässig och har ett systemperspektiv och förstår hur tekniska beslut påverkar affär, leverans och långsiktig hållbarhet. Du kan kombinera teknisk kompetens med förståelse för helhetsperspektiv, livscykelkostnader och produktansvar. Du är van att ta beslut, prioritera och arbeta strukturerat i miljöer med många intressenter. Som person är du analytiskt lagd och har en naturlig fallenhet för att identifiera och lösa problem.
Du har:
Erfarenhet av produktledning, tekniskt projektledarskap eller systemingenjörsarbete
God förståelse för mätteknik, testsystem, elektronik eller inbyggda system
Förmåga att analys‐ och beslutsdriva arbete där teknik, ekonomi och verksamhetsbehov vägs samman
God kommunikationsförmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, mekatronik, datateknik, teknisk fysik eller dokumenterad erfarenhet av arbete med testsystem, mätteknik eller testautomatisering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Kungsörsvägen 60 (visa karta
)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB alfred.domberg@saabgroup.com Jobbnummer
9948736