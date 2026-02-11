Produktionstraineeprogrammet
Möjligheten
Produktionstraineeprogrammet på Hitachi Energy i Ludvika erbjuder en unik möjlighet att få prova olika arbetsuppgifter inom våra fabriker. Du får möjligheten att arbeta och utvecklas inom produktion och bli en del av en innovativ arbetsmiljö. Programmet är tio månader långt där du kommer lära känna Hitachi Energy genom att under programmet arbeta i tre olika produktionsteam på våra olika fabriker i Ludvika & Smedjebacken.
Programmet bygger på variation och utveckling genom 3 arbetsrotationer där du själv ska söka och prova olika arbetsområden för att bygga ett brett nätverk och testa olika arbetsmoment och arbetstider för att hitta vad du bäst trivs med inför din framtida fasta placering. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och trygg i att möta nya arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och kollegor frekvent.
Programmet inkluderar alla nödvändiga krav och säkerhetsutbildningar för att säkerställa att du kan arbeta i våra fabriker. Dessutom kommer du att delta i teambildande aktiviteter tillsammans med andra traineer under programmets gång.
På produktionstraineeprogrammet får du en tillsvidareanställning med start den 1 september 2026.
"Vi vill attrahera fler unga talanger som vill jobba inom produktion. Produktionstraineeprogrammet ger oss möjlighet att rekrytera unga medarbetare som vill utvecklas i ett praktiskt arbete och som vill vara med och bidra till Hitachi Energys resa mot en hållbar energiframtid för alla" - Erika Messing, Programansvarig på Hitachi Energy
Brinner du för ett praktiskt yrke och är intresserad av att kickstarta din karriär inom produktion? Då kan Hitachi Energy i Ludvika vara rätt plats för dig! Vi söker nu efter engagerade och ambitiösa individer som vill vara en del av vårt produktionstraineeprogram och arbeta och utvecklas inom produktion.
Hur du kommer att påverka
Programmet startar med introduktionsveckor med förberedande krav och säkerhetsutbildningar som behövs för att arbeta inom produktion på Hitachi Energy.
Du kommer att rotera och prova på arbetsuppgifter i tre olika fabriker, tre månader vardera någonstans på produktionsenheterna; Power Transformers, HVDC, Breakers, Capacitors, Surge Arresters och Transformer Components, i Ludvika och Smedjebacken.
Du får möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter inom områden som exempelivs montering, lager, provning och svetsning, beroende på din utbildningsbakgrund.
Arbetstiderna varierar. Under programmet arbetar du på olika avdelningar som har olika skiftformer. Det innebär att du kommer att byta arbetstider flera gånger under året och du behöver kunna arbeta 2-skift, dagtid, samt eventuellt 3-skift eller 5-skift beroende på avdelning.
Intresse för att arbeta med ett praktiskt yrke och utvecklas inom produktion.
Godkänd gymnasieexamen, eller går sista terminen på gymnasiet och kommer att få en godkänd examen. Det är meriterande om du har läst på El & Energiprogrammet, industriprogrammet eller annan teknisk gymnasielinje, men detta är inget krav, vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper och färdigheter.
Du har max två års arbetslivserfarenhet.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal & skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Du har ett giltigt arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.
Inte redan är anställd genom bemanningsföretag, eller har en anställning inom Hitachi Energy
Eftersom våra verksamheter har olika skiftscheman kommer du att byta arbetstider upp till 4 gånger under programmets gång. Därför söker vi dig som har möjlighet att arbeta olika typer av skift och som känner dig trygg i att anpassa dig efter nya arbetstider.
Som person ser vi att du är noggrann, engagerad och nyfiken samt kan arbeta lugnt och metodiskt i olika situationer och kan hantera förändringar med flexibilitet, glädje och engagemang. Du trivs att arbete såväl självständigt som i ett team och är mån om att nå uppsatta mål med fokus på säkerhet och kvalitet.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy i Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Mer om oss
Låter detta som dig? Är du redo att vara med och utforma en hållbar energiframtid och vill jobba i team med fantastiska människor från hela världen samtidigt som du lär dig och utvecklar dig själv i en produktion som har en verklig inverkan på samhället?
Tveka inte att skicka in din ansökan till oss idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag för ansökan är 2026-03-30
Efter sista ansökningsdag kommer du att få besked om du går vidare till steg två i rekryteringsprocessen. I steg två kommer du att få en inbjudan via email till en förinspelad videointervju där du får spela in dig själv när du svarar på några frågor. Om du därefter går vidare i rekryteringsprocessen så kommer du att bli inbjuden till Hitachi Energy i maj så att vi kan lära känna dig och du kan lära känna oss.
Programansvarig Erika Messing, erika.messing@hitachienergy.com
svarar gärna på dina frågor kring produktionstraineeprogrammet. Vid övriga frågor, kontakta Talent Partner Alma Fahgén, alma.fahgen@hitachienergy.com
Fackliga representanter: IF Metall - Kenneth Andersson, +46 107-38 36 73, Unionen - Tomas.L Gustafsson, +46 107-38 27 47.
