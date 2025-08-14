Produktionsteknisk förändringsledare
2025-08-14
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
Företagspresentation BendingGroup är en framstående möbeltillverkare specialiserad på formpressat fanér, stål och tråd. Efter att ha startat vår resa 1952 har vi kontinuerligt strävat efter att vara marknadsledande
och skapa högkvalitativa produkter. Vi är stolta över våra erfarna hantverkare och den höga tekniknivån som tillsammans möjliggör produktion av premiumprodukter i form av möbler, brickor och inredning för globala designmärken. Bendinggroup AB och Åry AB är ägda av Midaq sedan 2022 och med en spännande expansion i Nybro på horisonten, är vi redo att välkomna en ny produktionstekniker till vårt dedikerade team.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du vara med och forma nästa kapitel i ett spännande bolag som befinner sig i en tillväxtresa? Nu har du möjlighet att bli en viktig del av den och påverka hur framtidens produktion ska byggas. Sök tjänsten som produktionsteknisk förändringsledare till Bendinggroup redan i dag!
Rollen som produktionsteknisk förändringsledare är avgörande i företagets utvecklingsresa mot serietillverkning och ökad automatisering. Du kliver in i en miljö där tempot är högt, förväntningarna stora och investeringarna omfattande. Initialt får du ett operativt ansvar för att implementera och driftsätta nya tekniska lösningar tillsammans med produktionschef. Den här rollen passar dig som gillar att vara där det händer - mitt i produktionen - men också har förmågan att ta ett helhetsgrepp och se hur teknik, flöden och processer kan optimeras. Med tiden utvecklas ditt uppdrag mot en mer strategisk roll där du leder förbättringsprojekt och bidrar till att forma framtidens produktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Driftsätta nya investeringar i maskiner och automationslösningar tillsammans med produktionschef
• Projektleda implementering av nya tekniska system och processer
• Utföra efterkalkyler och kapacitetsanalyser
• Optimera produktionsflöden med fokus på kvalitet, effektivitet och kostnad
• Bidra aktivt till förbättringsarbete kopplat till arbetsmiljö och säkerhet
• Felsöka och stötta produktionen vid tekniska utmaningar
Din profil Vi söker dig som är tekniskt kunnig, praktiskt lagd och har erfarenhet från industrin. Du har ett öga för hur saker kan göras bättre, gillar att lösa tekniska problem och har lätt för att samarbeta med både operatörer och ledning. Du behöver vara trygg i att ta eget ansvar och kliva in där det behövs - både när det gäller att driftsätta ny teknik och att förbättra befintliga arbetssätt.
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla följande krav:
• Eftergymnasial teknisk utbildning inom produktionsteknik, automation, maskinteknik, industriell ekonomi eller mekatronik
• Minst 3 års erfarenhet av arbete i tillverkande industri
• Erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom produktion
• Förståelse för produktionsflöden och tekniskt problemlösningsarbete
• Vana att arbeta i projektform
• Erfarenhet av arbete i affärssystem (stark meriterande är Monitor)
Vi ser det som meriterande om du också har:
• Kandidatexamen eller högre utbildning inom teknik
• Erfarenhet från träindustri eller arbete med levande material
• Kunskap i ritningsläsning samt CAD/MasterCAM-program
• Erfarenhet av automationsprojekt och arbete med arbetsmiljö och säkerhet
• Erfarenhet från 5-axlig CNC maskin
Varför BendingGroup? Du blir en viktig del av en spännande tillväxtresa med starkt ägarstöd och godkända investeringar inom teknik och automation. Det finns stora möjligheter att växa i rollen - både tekniskt och strategiskt - och påverka hur framtidens produktion ska byggas. Med en tydlig ambition om att utvecklas får du vara med och forma nästa kapitel i bolagets historia.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Observera: Urval sker löpande men på grund av semestertider kan det dröja innan vi återkopplar på din ansökan. Vi planerar att genomföra intervjuer löpande och tackar för ditt tålamod under denna period.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Jessica Sjösteen och nås på 0735781507 eller jessica.sjosteen@unikresurs.se
Marie Johansson och nås på 0700-911403 eller marie.johansson@unikresurs.se
Johanna Hermansson och nås på 0767-248834 eller johanna.hermansson@unikresurs.se
Väl mött!
Individuell Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
