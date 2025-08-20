Produktionstekniker vattenenheten
Region Gotland / Driftmaskinistjobb / Gotland Visa alla driftmaskinistjobb i Gotland
2025-08-20
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vattenenheten
Region Gotland är öns största arbetsgivare med en mängd olika kompetenser.
Hos oss har du möjlighet att få vara med och påverka och göra skillnad för medborgarna och samhället. Du blir en viktig person i en stor organisation med otroligt mycket kunskap. Viktiga ledstjärnor för vårt arbete är delaktighet, förtroende och omtanke.
Avdelningen för vatten och avlopp (VA) arbetar inom innovation, utveckling, förnyelse och drift av alla våra anläggningar så som vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk och infrastruktur/ledningar.
Vill du arbeta med något meningsfullt, där teknik och samhällsnytta möts? Då är det här rätt roll för dig.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Är du redo för en utmanande och utvecklande roll, där du får vara med och driva innovation och kvalitet inom vatten- och avloppsverksamhet?
Som produktionstekniker hos oss får du en central roll i att optimera processer, säkerställa lagkrav och förbättra våra VA-anläggningar med både kortsiktiga och långsiktiga mål i fokus. I din roll ansvarar du för att skapa kontroll- och provtagningsprogram med fokus på kvalitet och effektivitet. Du arbetar nära både drift och projekt, tar fram nyckeltal, analyserar data och levererar tydliga rapporter som ligger till grund för smarta förbättringar. Du tolkar nya lagkrav och omsätta dem i praktisk verksamhet.
Du deltar aktivt i planering, genomförande och uppföljning av ny- och reinvesteringsprojekt alltid med verksamhetens bästa i fokus. Som en viktig länk mellan teknik och drift ger du rekommendationer för att optimera processer och säkerställa hållbarhet och säkerhet.
I arbetet ingår även förebyggande underhåll, tillsyn och skötsel av maskiner och anläggningar med stort fokus på analys, dokumentation och lageroptimering. Du blir en nyckelperson när det gäller att driva kontinuerliga förbättringar och framtidssäkra vår verksamhet. Du ska kunna agera arbetsledare i semestertider eller vid annan frånvaro.
Tjänsten är för placerad på vattenenheten med utgångspunkt Visby. Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig med teknisk eller kemisk eftergymnasial utbildning, gärna kandidatexamen eller högskoleingenjör. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet från processindustri, VA-verk, driftteknik, kraftverk eller liknande och är van vid att leda projekt och arbetsgrupper. I arbetet behöver du B-körkort.
Du är en kommunikativ och social person som trivs i team, är lösningsorienterad och har
ett driv som inspirerar andra. Du vågar tänka utanför boxen och hittar nya sätt att utveckla verksamheten. Struktur och kvalitet är naturliga delar av ditt arbetssätt, och du tar ansvar även i pressade situationer. Du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Dricksvattenenheten Kontakt
Patrik Johansson, enhetschef 0498-269084 Jobbnummer
9467624