Produktionstekniker till Surface Division

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och producerar bolaget innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och förbrukningsvaror.
Är du en passionerad och engagerad individ som trivs med tekniska utmaningar och utvecklande arbetsuppgifter? Vi letar efter dig som vill bli vår nästa Produktionstekniker på Epiroc. Är du intresserad av att driva och leda produktionstekniska initiativ framåt och samarbeta med olika roller? Då kan den här tjänsten vara precis vad du letar efter!
Ditt team
I rollen som Produktionstekniker kommer du tillhöra avdelningen Surface Division. Det är avdelningen på Epiroc som utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för berg- och prospekteringsborrning. Maskinerna används världen över i olika tillämpningar inom väg- och vattenbyggnad, geoteknisk konstruktion, stenbrott och gruvor.
Teamet som du kommer tillhöra är en produktionsteknisk grupp på 35 personer där roller som Beredningstekniker, Produktionstekniker, Industrialiseringstekniker och Projektledare arbetar tätt tillsammans. Gruppen arbetar ständigt med strategisk planering och utveckling av monteringsmetoder, arbetsinstruktioner, kvalitetssäkring, produktivitetsökningar och rationaliseringar.
Ditt uppdrag
I rollen som Produktionstekniker jobbar du tillsammans med en grupp vars tydliga fokus kommer vara ständiga förbättringar, korta led-och byggtider samt förbättringar av produktkvalitet och leveranssäkerhet. Det, tillsammans med utmärkt service och support ser vi som nyckeln för ökad kundnöjdhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som produktionstekniker innebär att du aktivt deltar i produktionsutvecklingsprocessen genom att kontinuerligt arbeta för förbättringar i arbetssätt och metodik för att öka produktivitet och minska produktkostnaden. Du jobbar tvärfunktionellt för att tillgodose produktionens intressen i olika forum och möten.
I dina uppgifter ingår att upprätta monteringssekvenser, monteringsinstruktioner och checklistor samt att du ansvarar för framtagande av monteringshjälpmedel, t.ex. fixturer och momentverktyg. Du utför och deltar också i analysen av provmontage samt upprättar test- och kontrollmetoder i flödena.
På Epiroc är vi dedikerade till att främja mångfald och inkludering i varje aspekt av vårt arbete och vår företagskultur.
Placering och resor
Denna position är placerad i Norra Bro, Örebro.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Du ansöker online via vår hemsida, gärna så snart som möjligt men senast den 2025-11-20. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vänligen notera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar via mejl.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Johan Rydström, Manager Production Engineering, johan.rydstrom@epiroc.com
För frågor angående rekryteringsprocessen eller ansökan vänligen kontakta: maria.tedsjo@external.epiroc.com
Din profil
Vi ser efter kandidater som är högskoleutbildade eller har dokumenterad erfarenhet inom produktionstekniskt arbete samt kunskap om LEAN-metodiken inom tillverknings- eller monteringsindustrin. Din passion för produktionstekniska frågor och din beslutsamhet att nå fullständiga resultat är avgörande egenskaper för denna roll.
I den här positionen kommer kommunikationen att vara på både svenska och engelska, därför är det viktigt att du har utmärkta färdigheter i både tal och skrift för båda språken. Du bör också trivas med att lösa komplexa problem och vara redo att stödja verksamheten på bästa sätt. Att bygga och underhålla relationer är en viktig del av arbetet, och vi söker en person som trivs med att hantera många olika kontaktytor.
Andra nödvändiga egenskaper inkluderar förmågan att organisera ditt arbete effektivt och att samarbeta nära kollegor för att uppnå önskade resultat. Andra viktiga egenskaper är förmåga att organisera ditt arbete och samarbeta för att uppnå resultat. Med energi och inspiritation vill du tillsammans med ditt team ta produktionsteknik till nästa nivå. Ersättning
