Produktionstekniker till Förädlingen
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Gruv- och metallurgijobb / Kiruna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kiruna
2026-03-26
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha en roll där du får kombinera teknik, människor och utveckling? Hos oss får du en varierad vardag med stort ansvar och möjlighet att påverka. Välkommen med din ansökan som produktionstekniker till Förädlingen!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om verksamheten
Kiruna Malmförädlingens uppdrag är att förädla malmen från gruva till färdig produkt. Huvuddelarna i processen är sovra, anrika och pelletisera. Avdelningen består totalt av åtta sektioner, varav fyra av dom ingår i huvudprocessen och övriga fyra är stödsektioner inom kvalitet, teknik- och processutveckling, materialprocesser samt underhåll.
Läs mer om oss på förädlingen här: https://lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Som produktionstekniker till Anrikningsverk 1 & 2 (KA1/KA2) erbjuds du ett varierat arbete där du är en viktig länk mellan vår underhålls-och driftorganisation. Du kommer att arbeta i kontorsmiljö och ute i våra anläggningar med både människor och teknik. Du kommer att rapportera till Gruppchef Drift.
Du kommer bland annat att ansvara för att:
- Delta i projekt och förbättringsarbeten, i vissa fall leda projekt
- Agera representant för driftsorganisationen i olika typer av forum
- Samordna och leda säkra avställningar samt hålla låssystemen uppdaterade
- Samordna och leda nedkörning samt driftsättning vid planerade produktionsstopp
- Agera komptensbärande mellan skiftlagen inom givet område
- Värdera och prioriterar underhållsarbeten samt hålla driftsorganisationens arbetsorderstockar aktuella
- Driftrutiner och tillståndskontroller är uppdaterade och kontinuerligt förbättras
- Utföra skyddsronder enligt uppsatt skyddsrondsplan
- Utföra delegerade åtgärder för tillbud och olyckor
- Kemikalie- och brandskyddsansvar
Det här har du med dig
Vi söker dig som trivs i en självgående och ansvarstagande roll. Med en stark målmedvetenhet bidrar du till vår verksamhet där produktionen är i fokus. Dina arbetsuppgifter kräver att du arbetar strukturerat - att du kan planera, följa upp och slutföra uppgifter på ett effektivt sätt. Hos oss är samarbete en självklar del av vardagen. Du är kommunikativ och vet hur man bygger goda relationer med både kollegor och övriga funktioner.
Utöver detta har du:
- Gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete i systemet IFS (meriterande)
- Anläggningskännedom och kunskap i processen (meriterande)
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande Gruppchef
Matilda Jonasson på telefon +46 70 363 14 29 alt. E-post matilda.jonasson@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
- Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
- Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/
För detta jobb krävs körkort.
Jobbnummer
9822044