Gallerist till Galleri Kronan
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2026-06-15
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Vill Du arbeta med att visa upp samtidskonsten på Galleri Kronan i Norrköping?
Vår ideella förening KIFiN (Konstnärernas Intresseförening i Norrköping) söker en gallerist till föreningens galleri där vi bedrivit utställningsverksamhet sedan 1993.
Galleri Kronan ligger centralt belägen vid Rådhuset i Norrköping i en historisk byggnad från 1800-talet med många bevarade detaljer från husets skiftande historia, bl.a. som apotek. Vi söker en person som vill vara med och skapa väl fungerande publika upplevelser av samtidskonsten i nära samarbete med föreningens utställningsgrupp, styrelse och medlemmar.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som gallerist arbetar du operativt och samordnande med föreningens publika verksamhet tillsammans med utställningsgruppen. Du planerar, producerar, genomför och följer upp program, aktiviteter och evenemang i föreningens utåtriktade miljöer, främst i galleriet men i förekommande fall även på andra platser.
Rollen handlar om att få många delar att fungera tillsammans: innehåll, publik, teknik, värdskap, kommunikation, lokaler, externa medverkande och praktiska detaljer. Du är en viktig länk mellan utställningsgruppens arbete och genomförande och bidrar till att besökare och medverkande möter en professionell, trygg och välkomnande verksamhet.
Tjänsten är på 50%.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
ha kontakt med, boka och samordna medverkande konstnärer och samarbetande aktörer som invigningstalare m.m.
planera och koordinera praktiska förutsättningar för utställningsverksamheten
genomföra kommunikation och marknadsföring av utställningar och events genom produktion och utskick av t.ex. vernissagekort m.m.
uppdatera galleriets webbsida och sociala medier
iordningställa, sköta och underhålla galleriets lokaler
öppethållande av galleriet under dess öppettider
bidra till ett tryggt, professionellt och välkomnande värdskap
stödja föreningens utåtriktade verksamhet i publika sammanhang
följa upp och dokumentera genomförda utställningar och events
identifiera och sammanställa resursbehov och sköta inköp
Arbetet är praktiskt och publikt. Du behöver kunna ställa i ordning lokalerna inför, efter och under utställningar genom bland annat målning av ytskikt, städning och rengöring. Rollen kräver både god organisationsförmåga och praktisk handlingskraft.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och trygg i att ta ansvar för både planering och genomförande. Du har god samarbetsförmåga och kan kommunicera tydligt med föreningens medlemmar, medverkande, besökare och externa aktörer. Du är lösningsorienterad, praktisk och flexibel i samarbetet med föreningens utställningsgrupp och styrelseKvalifikationer
Vi söker dig som har:
erfarenhet av att skapa, producera och genomföra publika upplevelser inom samtidskonsten
erfarenhet från exempelvis museum, kulturinstitution, scenkonst, besöksmål, konferensverksamhet eller annan publik verksamhet
utbildning eller erfarenhet relevant för uppdraget
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med publik verksamhet i konstmiljöer. Det är också meriterande om du har vana av att jobba med digitala tekniker inom bild och formgivning av trycksaker och digitala medier.
Tjänsten passar dig som tycker om konst och kultur och är intresserad av att skapa möten mellan konst och människor.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: ordforande@kifin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konstnärernas Intresseförening I Norrköping
, http://www.gallerikronan.se
Trädgårdsgatan 13 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Konstnärernas Intressefören i Norrköping Kontakt
Kassör
Anders Mellquist kassor@kifin.se Jobbnummer
9964762