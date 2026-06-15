Erfaren Matt- och Kapelltvättare sökes
Vic Textiltvätt Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb / Mölndal Visa alla maskinoperatörsjobb i Mölndal
2026-06-15
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
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Vi söker dig med tidigare erfarenhet av att tvätta mattor (Kina, äkta, röllakan, willton mm) samt kan tvätta och impregnera kapell.
Jobbet är Fysiskt krävande och ställer krav på att du kan hantera stress och arbeta efter uppsatta mål.
Rotation förekommer mellan olika stationer och maskiner för att skapa utveckling och förståelse för processen.
Tjänsten är på heltid
Start: Omgående/enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
VIC Textiltvätt AB är en modern och miljöanpassad tvätt- och kemtvätt i Göteborg med fabrik i Kållered samt butiker i Mölndal och på Vasaplatsen i Göteborg. Tillsammans med våra ombud täcker vi hela Stor-Göteborg. Vi arbetar miljömedvetet och är auktoriserade medlemmar i Sveriges Tvätteriförbund. VIC Textiltvätt AB är ett familjeföretag med drygt 30 anställda som varit verksamt sedan 1964. Vår affärsidé är "Ren tvätt på rätt sätt" dvs. att hålla högsta kvalité med personlig service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
CV och personligt brev
E-post: info@vic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mattvätttare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vic Textiltvätt Aktiebolag
(org.nr 556094-6807)
Bangårdsvägen 47 B (visa karta
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428 36 KÅLLERED Arbetsplats
Vic Textiltvätt AB Jobbnummer
9964765