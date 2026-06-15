Värdshusvärd & värdskapsansvarig
Ocean Group Sweden AB / Receptionistjobb / Orust Visa alla receptionistjobb i Orust
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Mollösunds Wärdshus är ett anrikt värdshus längst ut på Orust, mitt i den gamla fiskebyn Mollösund. Hos oss möts boende gäster, matgäster och grupper som hyr hela huset för konferenser och egna arrangemang.
Om rollen
Vi söker husets hjärta och nyckelperson – den som får värdshuset att leva och som gästen möter när de kliver in. Under lågsäsong sköter du det dagliga själv; under högsäsong är du navet i ett litet team. Vi är flexibla med hur tjänsten utformas – den kan vara en deltid, delas mellan två personer, och passar lika bra dig som är pensionär och vill ha ett meningsfullt extrajobb som dig som söker en varierad deltidstjänst. Ålder spelar ingen roll – inställning och värdskap betyder mer än meritlista.
Bra att veta
Bor du i Mollösund eller på Orust är du perfekt placerad. Bor du längre bort underlättar körkort och bil eftersom kollektivtrafiken är gles – men det är inget krav.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och checka in gäster
Sköta frukost och iordningställa matsalen
Städa och ställa i ordning rum till hög standard
Vara värd och kontaktperson för grupper som hyr hela huset
Sköta enklare bokning och gästkontakt
Kvalifikationer (krav)
Ansvarstagande och självgående
Genuint intresse för värdskap och service
Trivs med att variera arbetsuppgifterna
Goda kunskaper i svenska
Meriterande
Erfarenhet från hotell, restaurang eller besöksnäring
Bor på eller nära Orust
Anställning
Flexibel deltid (tillsvidare med inledande provanställning), omfattning och upplägg enligt överenskommelse – tjänsten kan även delas mellan två personer. Lön enligt överenskommelse. Ansökan via mail till info@wards.se
– urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: johan@wards.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""hotellvärd/värdinna"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Group Sweden AB
(org.nr 556818-3866)
Kyrkvägen 9 (visa karta
)
474 70 MOLLÖSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mollösunds Wärdshus Kontakt
Johan Windzer info@wards.se Jobbnummer
9964770