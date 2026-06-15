Junior Verksamhetsarkitekt inom OSS/BSS
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet med höga krav på struktur, tydlighet och samspel mellan verksamhet och IT. Här får du arbeta i en telekomnära miljö där OSS/BSS, mobilnät och ITSM är centrala delar i utvecklingen av framtida arbetssätt, processer och informationsflöden.
Rollen passar dig som trivs i skärningspunkten mellan analys, modellering och förändring. Du får bidra till att skapa en tydlig målbild, fånga upp krav och omsätta komplexa behov till en hållbar verksamhetsarkitektur. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka i en komplex miljö där ditt arbete får tydlig betydelse.
ArbetsuppgifterDu analyserar verksamhet, processer, informationsflöden och IT-system för att skapa en tydlig helhetsbild.
Du kartlägger nuläge och identifierar förbättringsområden som stärker verksamhetens arbetssätt och stödjande system.
Du synliggör risker, hinder och beroenden som påverkar förändringsarbetet.
Du driver kravarbete och dokumenterar både funktionella och icke-funktionella krav på ett enhetligt och tydligt sätt.
Du modellerar kundresor och processer med BPMN eller motsvarande metodik.
Du utformar framtida verksamhetsarkitektur med fokus på OSS/BSS, telekom och ITSM.
Du deltar i och leder vid behov förändringsarbete tillsammans med större grupper och olika intressenter.
KravMinst två (2) års dokumenterad praktisk erfarenhet av kravdokumentation och modellering, inklusive erfarenhetsmodellering av kundresor och processer med BPMN eller motsvarande metoder.
Minst ett (1) års dokumenterad erfarenhet av arbete med OSS/BSS inom telekommunikationsområdet.
Dokumenterad erfarenhet av IT Service Management (ITSM) under de senaste 10 åren, inklusive specifikation, design eller anpassning av ITIL-baserade processer.
Minst ett (1) års dokumenterad arbetskunskap om mobilnätsteknologier som 4G, 5G och IMS under de senaste 5 åren.
Minst två (2) års erfarenhet av rollen inom telekom- eller mobilnätsområdet (4G/5G).
Du kan arbeta på svenska och engelska, inklusive att skapa tydlig dokumentation på båda språken.
Du arbetar självständigt, samarbetar väl i större grupper och kan prioritera utifrån ett helhetsperspektiv.
Du har erfarenhet av att dokumentera enhetligt inom rollens ansvarsområde.
MeriterandeErfarenhet på operativ och praktisk nivå inom telekomområdet.
Minst två (2) års dokumenterad erfarenhet under de senaste 5 åren av arbete med OSS/BSS inom telekommunikationsområdet, inklusive krav- och processdokumentation.
Dokumenterad erfarenhet från säkerhetsreglerade miljöer, till exempel PPDR, försvar eller kritisk infrastruktur.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912272-2054226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9964780