Personlig assistent sökes till vikariat på Ålidhem
Assistera Skandinavien AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-15
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Personlig assistent sökes till vikariat på Ålidhem
Söker du ett meningsfullt arbete där du gör verklig nytta i en lugn och trygg miljö? Vi söker nu en personlig assistent till ett längre vikariat hos en kvinna i 60-årsåldern på Ålidhem. Hon är självgående, tar dagen som den kommer och värnar om sin integritet.Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Vi är ett familjärt assistansbolag med över 26 års erfarenhet av att skapa trygg och kvalitativ personlig assistans. Hos oss står nära samarbete, god kommunikation och trivsel i fokus – både för våra kunder och våra medarbetare. Du får stöd nära till hands och blir en viktig del av ett team som värnar omtanke, kontinuitet och kvalitet.
Om uppdraget
Som personlig assistent finns du till hands på ett lugnt, varsamt och respektfullt sätt när behov uppstår. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av enklare hushållssysslor, inköp och andra ärenden på kundens initiativ.
Kunden trivs i ett stillsamt hem och har katt, så du behöver vara bekväm med husdjur och inte ha pälsdjursallergi.
Vikariatsperiod
Vikariatet påbörjas i augusti 2026 och löper till slutet av maj 2027.
Arbetstider
Måndag–söndag kl. 10.00–18.00 enligt schema.Företaget
Kunden uppskattar att assistansen anpassas efter dagsformen. Du är närvarande utan att ta över, ger utrymme när det behövs och visar stor respekt för hennes integritet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är lugn, trygg och lyhörd. Du bemöter andra med respekt och hänsyn, är flexibel och har förmåga att anpassa dig efter kundens dagsform och önskemål.
Erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Vi välkomnar sökande i alla åldrar och ser gärna sökande i medelåldern. Med hänsyn till kundens integritet välkomnas särskilt kvinnliga sökande.
Anställningsform och omfattning
Vikariat från augusti 2026 till slutet av maj 2027. Omfattning enligt schema.Så ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912279-2054207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838), https://assisteraskandinavienab.teamtailor.com
Måttgränd 74 (visa karta
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906 24 UMEÅ Arbetsplats
Assistera Skandinavien AB Jobbnummer
9964774