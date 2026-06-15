Djursjukskötare till forskningsprojekt, timavlönad anställning
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Djurskötarjobb / Uppsala Visa alla djurskötarjobb i Uppsala
2026-06-15
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Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper, anestesiavdelningen, söker djursjukskötare med hästvana till en timavlönad anställning inom ett forskningsprojekt.
Om jobbet
Under din anställning kommer du att samla in miljöprover på UDS, operationsenheten för häst.Du kommer att lägga upp din egen planering för provtagning samt förbereda och hantera instrument och pumpar för samling av gaser i arbetsmiljön.
Tjänstgöringstiden beror på när samlingen av forskningsprover kan genomföras.Publiceringsdatum2026-06-15Bakgrund
Vi söker dig som är legitimerad djursjukskötare eller tf djursjukskötare. God hästvana är ett krav. Erfarenhet av arbete med provtagningsutrustning eller tekniska instrument är meriterande. Som person är du organiserad, strukturerad och motiverad. Du har goda kommunikativa och sociala förmågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor.Om företaget
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, internmedicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.
På SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) går utbildning, forskning och avancerad djursjukvård hand i hand. Vi utbildar morgondagens veterinärer och djursjukskötare och ger förstklassig vård till sällskapsdjur, tävlingsdjur och produktionsdjur. Vi sprider även kunskap till allmänheten. Genom att kombinera etablerad kunskap med de senaste forskningsresultaten utvecklar vi framtidens djursjukvård.
Under ett och samma tak erbjuds sjukvård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Utöver moderna verksamhetsanpassade lokaler har vi tillgång till avancerad bilddiagnostik och ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium. I UDS verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk enhet som åker ut till stall och gårdar för att undersöka och behandla hästar och lantbruksdjur.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Timavlönad anställning; Särskild visstidsanställning.
Det innebär att du kommer att erbjudas arbete under kortare perioder under den period som anges nedan under rubriken "omfattning". Du kan acceptera eller tacka nej till varje tillfälle du erbjuds arbete. När du tackar ja till ett eller flera jobbtillfällen ingås en ny anställning för dessa tillfällen.
Omfattning:
Anställningen omfattar ungefär 80-160 timmar, men det kan komma att variera. Anställningen gäller fram till 30 augusti 2026.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2026-06-30.
I ansökan bifogas CV, personligt brev och för tjänsten relevanta intyg/betyg/examensbevis.
Anställningar och intervjuer kommer att ske löpande.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Universitetsadjunkt
Anneli Rydén anneli.ryden@slu.se +4618671890 Jobbnummer
9964779