Miljökonsult inom markprovtagning
Avaron AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där miljöteknisk noggrannhet är avgörande för hur ett område kan hanteras vidare. I en kommunal miljö ska du ta fram en provtagningsplan och genomföra en miljöteknisk undersökning av en befintlig bullervall för att klarlägga om föroreningar förekommer och hur resultaten ska bedömas.
Uppdraget omfattar hela kedjan från planering och myndighetsdialog till provtagning, laboratoriekontakter och rapportering. Du arbetar utifrån tillämpliga delar av miljöbalken och SGF:s vägledningar, med fokus på att skapa ett tydligt beslutsunderlag för fortsatt hantering. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera fältarbete, analys och kvalificerad miljöbedömning i ett konkret uppdrag med tydlig påverkan.
ArbetsuppgifterDu tar fram en provtagningsplan för godkännande av tillsynsmyndighet och reviderar den vid behov utifrån inkomna synpunkter.
Du driver dialogen med tillsynsmyndigheten inom ramen för uppdraget.
Du planerar och samordnar provtagning av jord, dräneringsvatten och slam från dräneringsrör.
Du sätter ut, dokumenterar och redovisar provpunkter i karta och GIS-underlag.
Du genomför miljöteknisk provtagning i bullervall och dokumenterar jordlager samt eventuella avvikande observationer.
Du hanterar och transporterar prover till ackrediterat laboratorium samt ansvarar för laboratoriebeställningar enligt överenskommen analysomfattning.
Du sammanställer analysresultat och bedömer eventuella föroreningshalter i förhållande till KM och gällande riktvärden.
Du tar fram fältprotokoll, situationsplan med provpunkter och en kortfattad teknisk rapport eller PM med slutsats och rekommendation.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av miljöteknisk markprovtagning.
Du har erfarenhet av arbete med förorenad mark.
Du har erforderliga certifieringar och utbildningar för provtagning och arbetsmiljö.
Du kan genomföra laboratoriebeställningar, resultattolkning och tillhörande dokumentation.
Du är oberoende i förhållande till tidigare genomförda undersökningar inom aktuellt ärende.
Du arbetar med miljöteknisk provtagning enligt SGF Rapport 3:2021.
Du utför fältarbete enligt SGF:s Fälthandbok Rapport 2:2013.
Du som ansvarig provtagare har relevant certifiering enligt SGF Rapport 3:2021.
Du har erfarenhet från minst två liknande uppdrag åt extern beställare.
MeriterandeDu har dokumenterad utökad erfarenhet utöver grundkraven.
Du har erfarenhet av kommunala uppdrag av samma karaktär.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912322-2054200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9964769