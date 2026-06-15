Speciallärare språk, läs och skriv
Jönköpings kommun / Speciallärarjobb / Jönköping Visa alla speciallärarjobb i Jönköping
2026-06-15
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Du kommer att arbeta som speciallärare i svenska eller engelska på Sandagymnasiet. I ditt uppdrag som speciallärare kommer du möta elever som enligt skollagen 3 kap. 7§ är berättigade till stöd, inte än har ett godkänt betyg med sig från grundskolan och elever som blivit underkända i gymnasieskolans första nivåer i svenska eller engelska. I uppdraget ingår mentorskap där du ger stöd och vägledning åt dina elever. Tillsammans med dina engagerade kollegor arbetar ni kontinuerligt för att utveckla och förbättra undervisningen för alla elever. Detta görs på individnivå men även på gruppnivå.
Välkommen till oss
Sandagymnasiet i Huskvarna består av två olika skolformer; Sandagymnasiet och Sanda Anpassad Gymnasieskola. Sanda Idrottscentrum ingår som en del av verksamheten där idrottsutbildning bedrivs på skoltid som en del av gymnasieutbildningen. På Sandagymnasiet går det ca 1400 elever och vi är ca 200 anställda.
På Sandagymnasiet står våra elevers kunskap, trivsel, och personliga utveckling i fokus. Sandagymnasiet är en av de ledande skolorna i Sverige inom idrott där vi ger våra elever möjlighet att kombinera studier och idrott på alla nivåer.
Hos oss får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra gemensamma ledord Glädje, Engagemang, Trygghet, Utmaning och Professionalism - GET UP. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
Din kompetens
Vi söker nu dig som är legitimerad speciallärare för gymnasiet i svenska eller engelska i kombination med annat ämne och arbetslivserfarenhet från att ha undervisat i dessa ämnen på gymnasiet. Du har goda ämneskunskaper och är pedagogiskt skicklig. Som lärare är du en tydlig ledare och mån om att skapa goda samt förtroendefulla relationer med eleverna. Du har goda IT-kunskaper och kan på ett naturligt sätt använda digitala verktyg i din undervisning.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där vi värdesätter dina kvalifikationer såväl som personliga egenskaper. Du är...
En tydlig ledare i klassrummet med en förmåga att motivera och engagera dina elever.
Samarbetsvillig och ansvarstagande
Kommunikativ och lyhörd
Flexibel, tålmodig och positiv
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Urval och intervjuer sker företrädesvis v. 22.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste 2 månaderna. Vänligen logga in på Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/kompetensutveckling/legitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp G. För mer information om befattningens löneintervall se:https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rektor Erik Öberg på tel. 036-10 78 64 eller mail: erik.oberg@jonkoping.se
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-utbildningsforvaltningen
Välkommen med din ansökan. Tillsammans skapar vi lärglädje!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Erik Öberg erik.oberg@jonkoping.se 036-107864 Jobbnummer
9964775