Produktionstekniker Fiber
Sylvamo Nymölla bruk ligger två mil öster om Kristianstad i Bromölla kommun. Bruket tillverkar pappersmassa med magnefitmetoden och obestruket finpapper. Multicopy är vår mest kända produkt. Produktionskapaciteten är 340 000 ton massa och 475 000 ton finpapper.
Vi söker nu en initiativrik och samarbetsinriktad kollega till vår avdelning Fiber på Massafabriken.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en omväxlande vardag där du arbetar operativt som tekniker samt får möjlighet att vara drivande och/eller delaktig i ständiga förbättringar som rör arbetssätt, produktions- och underhållsprocesser samt optimering av kostnader och tillgänglighet.
Fiber innefattar processerna från kokning till pumpning av massa. Huvudprocesserna är i tur och ordning kokning, försileri och tvätt, blekning samt eftersileri. Därutöver ansvarar avdelningen för råvattenrening, matarvattenproduktion, ultrafiltrering, torkmaskin och pumpning av massa till pappersbruket. Verksamheten skall bedrivas med så liten påverkan som möjligt på vår omvärld och inte minst med ett stort fokus på säkerheten för medarbetare och anläggning. I rollen kommer du även vara involverad i projekt för att optimera produktion, kvalitet, miljö och kostnader.
I det dagliga arbetet som tekniker svarar du för planering, samordning och styrning av verksamheten inom Fiber och främst Blekeri och Pappsal.
Du kommer även att:
Genomföra uppföljningar av den dagliga driften
Medverka i prioriteringen av underhålls- och förbättringsinsatser inom avdelningen
Säkerställa att information och samarbete fungerar på bästa sätt
Som produktionstekniker ingår du i massafabrikens driftledning
Ha ett mycket nära samarbete med Produktionstekniker Kokeri och Tvätt men även med operatörerna samt underhåll
Genomföra felsökningar i processen och föreslå förbättringsåtgärder
Vem är du?
Som person är du analytisk, strukturerad och samarbetsinriktad. Du drivs av förbättringsarbete och har en förmåga att utveckla människor, processer och teknik. Du är nyfiken och vill lära dig nytt och du vågar ta ansvar och utmana för att förbättra. Det är också viktigt att ha ett starkt fokus på säkerhet och arbeta aktivt för att minimera risker.
Dina kunskaper och erfarenheter
Du har en gymnasieexamen med teknisk inriktning och erfarenhet av arbete inom massaindustrin. Du får gärna ha eftergymnasial utbildning inom massaindustrin alternativt annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Har du tidigare ledarerfarenheter - både från arbete eller fritid - så är det meriterande.
Du uttrycker dig väl i tal och i skrift på svenska och på engelska och du har goda datorkunskaper, exempelvis processtyrsystem, SAP och Microsoft 365. B-körkort är ett krav för våra tjänster.Övrig information
Arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten är på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Har du ytterligare frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta driftingenjör Kristian Svensson på mejl: kristian.svensson@sylvamo.com
.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Lina Whitzell på mejl: lina.whitzell@sylvamo.com
.
Sista ansökningsdag är den 19 maj men urval sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan nu. Tillsättning kan komma att ske under pågående annonsering.
På Sylvamo värdesätter vi att spegla samhället och anser att kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald är en tillgång för verksamheten. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7649845-1971153".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sylvamo Sweden AB
https://nymollabruk.teamtailor.com
Nymöllavägen 260-15 (visa karta
)
295 73 NYMÖLLA
För detta jobb krävs körkort.
