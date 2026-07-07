Produktionstekniker
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-07
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du vara med och forma framtidens flygproduktion? Som produktionstekniker inom sammanbyggnad och slutmontering blir du en nyckelspelare i industrialiseringen av nästa generations skolflygplan inom T-7A-programmet.
Du är länken mellan konstruktion och produktion och säkerställer att nya konstruktioner omsätts till effektiva och kvalitetssäkrade produktionslösningar. I nära samarbete med konstruktion, kvalitet och produktion bidrar du till en stabil och effektiv tillverkning.
I rollen kommer du bland annat att:
Ta fram och utveckla produktionsunderlag, byggsekvenser och monteringsmetoder.
Industrialisera nya konstruktioner tillsammans med konstruktion, kvalitet och produktion.
Ge tekniskt stöd till produktionen samt driva förbättringar för både pågående tillverkning och redan levererade produkter.
Du blir en del av ett internationellt team och samarbetar nära med våra kollegor i USA och Boeing för att utveckla gemensamma arbetssätt och säkerställa en effektiv produktion inom T-7A-programmet.Publiceringsdatum2026-07-07Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionsteknik och ett intresse för industrialisering, flygteknik och teknisk utveckling. Du trivs i en teknisk och samarbetsinriktad miljö där problemlösning, kvalitet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Du motiveras av att omsätta konstruktion till en effektiv och robust produktion.
Vi tror att du:
Har en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Har erfarenhet av produktionsteknik och gärna kunskap inom IFS, 3DEXPERIENCE, DELMIA, CATIA eller taktad produktion.
Är självgående, initiativtagande och trivs med att driva tekniska frågor från idé till genomförande.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och trivs med att arbeta i en internationell miljö
Har du ett intresse för flygteknik och vill vara med och utveckla framtidens produktionslösningar i en internationell miljö kommer du att trivas hos oss.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas Gata (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9995936