Produktionstekniker
Poolia AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-07-07
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Verktygsberedare / Produktionstekniker till försvarsindustrin i Linköping
Vill du arbeta i en innovativ och högteknologisk miljö där du får vara med och utveckla verktyg och produktionsunderlag för avancerade produkter? Nu söker vi en verktygsberedare / produktionstekniker till försvarsindustrin i Linköping. En roll där du får kombinera teknisk kompetens med utveckling av effektiva arbetssätt och produktionsprocesser.
Om rollen
Som verktygsberedare blir du en viktig del av ett engagerat team där samverkan mellan konstruktion, logistik och produktion är central. Du arbetar i projekt som omfattar produktionstekniskt arbete för verktyg och testutrustning till flygplan och andra avancerade produkter inom försvarsindustrin.
I rollen kommer du att:
Hantera konstruktionsunderlag och bedöma tillverkningsbarhet
Optimera ledtider och materialåtgång
Utveckla och förbättra arbetssätt för effektiv och kvalitativ produktion
Ha nära dialog med inköp för att identifiera rätt leverantörer
Arbeta med 3D‐ och CAD‐verktyg samt verksamhetssystem som ERP/IFS
Bidra till teknisk utveckling i en framåtblickande och innovativ miljö
Vad vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av produktionstekniskt arbete, gärna med inriktning mot verktyg. Du har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet och är van att arbeta i CAD‐miljöer och tekniska system.
Du är:
Driven, nyfiken och utvecklingsorienterad
Noggrann, systematisk och självgående
Kommunikativ och skicklig på att skapa goda relationer
Van att ta initiativ och söka den information som behövs för att lösa uppgifter effektivt
Meriterande:
Erfarenhet från verkstadsarbete (fräs, svarvning, slipning)
Bakgrund som operatör och vilja att ta nästa steg
Erfarenhet från inköpsroller
God förståelse för mekanisk bearbetning
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-07Övrig information
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser inom försvarsindustrin. Detta kan innebära krav på specifikt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031312-2090523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Platensgatan 8 (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9995742