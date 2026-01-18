Produktionstekniker
2026-01-18
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With
cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction
equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,
Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.
Learn more at www.epirocgroup.com.
Är du redo att ta dig an en spännande och mångsidig roll inom produktionsteknik? Tycker du att arbetet nära produktion är de mest intressanta man kan ägna sig åt och är nyfiken på att se hur du kan utvecklas vidare tillsammans med oss?
Ditt uppdrag
Som Produktionstekniker ansvarar du för beredning och simulering av nya produkter i CAM. Varje steg kräver noggrannhet, teknisk kompetens och förmåga att omsätta teori till effektiv och stabil produktion. Din kompetens blir central vid förändringar och utveckling av processer där du leder och coachar för att säkerställa smidiga övergångar. Du arbetar enligt standardiserade arbetssätt och med systematisk problemlösning, samtidigt som du driver ett strukturerat arbetssätt med tydlig dokumentation och uppföljning.
I din vardag fokuserar du på kontinuerliga förbättringar av produktionsprocesser och på produktanpassning som ger högt resursutnyttjande. Du tar ansvar för produktionstekniska uppdrag, inklusive framdrift, kostnadskalkylering, tidsplanering och dokumentation, och du tillhandahåller teknisk support för att säkra jämna och förutsägbara produktionsflöden. Arbetet präglas av dynamik och varierande utmaningar med många kontaktytor, både inom organisationen och med externa parter. Du ansvarar även för framtagning och underhåll av dokumentation och instruktioner i nära samverkan med användare.Publiceringsdatum2026-01-18Profil
Du har en ingenjörsexamen, gärna med produktionsinriktning. Du är van vid att arbeta i digitala verktyg och har god erfarenhet av Microsoft 365 paketet. Du har tidigare erfarenhet av produktionstekniskt arbete eller en god förståelse för hur produkter byggs upp. Erfarenhet av skärande bearbetning är meriterande, liksom arbete enligt LEAN. Du har arbetat i AutoCAD, erfarenhet av CAM ses som meriterande.
Du förmedlar kunskap tydligt genom välstrukturerad dokumentation, ser kontinuerligt potential till förbättring i egna och angränsande processer och har en god helhetsförståelse för produktionsflödet. Du har vana av att driva arbete i projektform, tar ansvar och arbetar målfokuserat. Du trivs i ett högt tempo där förutsättningar kan ändras snabbt, är engagerad och nyfiken samt vågar testa nya arbetssätt och metoder. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är samarbetsförmåga och ett kommunikativt, serviceinriktat förhållningssätt avgörande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är en förutsättning för att lyckas.
Placeringsort och resor
Denna position är placerad i Kalmar, Sverige. Enstaka resor förekommer.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Du ansöker online via vår hemsida, gärna så snart som möjligt men senast 2026-01-19. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vänligen notera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar via mejl.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Magnus Heintges, magnus.heintges@epiroc.com
.
För frågor angående rekryteringsprocessen eller ansökan vänligen kontakta: sofia.andersson@epiroc.com Ersättning
