Drifttekniker till dricksvattenproduktion
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) / Driftmaskinistjobb / Halmstad Visa alla driftmaskinistjobb i Halmstad
2026-06-11
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) i Halmstad
På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som drifttekniker blir du en viktig del i det team som ser till våra anläggningars driftsäkerhet och att lagstiftningen för livsmedel följs. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
drifts-, tillsyns- och underhållsarbeten av produktionsanläggningarna för dricksvatten
övervakning, optimering och utveckling av processer
arbeta enligt fastställt egenkontrollsprogram Kvalifikationer
För att trivas i rollen som drifttekniker bör du arbeta flexibelt och anpassa dig till oförutsedda händelser. Att kunna arbeta i grupp och ha lätt att samarbeta med andra människor är viktigt för att klara rollen. Du behöver kunna arbeta och agera på ett systematiskt, metodiskt
och pålitligt sätt. Då arbetet även är av praktisk karaktär måste du tycka om att arbeta med händerna. Du behöver vara lösningsfokuserad och ta ansvar för tilldelade och delegerade uppgifter.
Du bör vara praktiskt lagd, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta men också ha förmåga att arbeta självständigt. Du är intresserad och nyfiken på ny kunskap, positiv och engagerad och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig
lämplighet.
Lämplig bakgrund är tidigare erfarenhet från drift av VA-verk eller processindustri. Kunskaper inom datorstyrd automation, elektronik och reglerteknik ser vi som meriterande. Det är dessutom meriterande om du har en driftteknisk utbildning med inriktning på drift/process, styr- och reglerteknik eller motsvarande.
B-körkort och god datorvana är ett krav.
Övrig information:
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid nyanställning genomför vi referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll. Detta är vårt sätt att ta ansvar för att en hög kvalité hålls, såväl i rekryteringsprocessen som i vårt arbetsmiljöarbete. Det kan förekomma registerkontroll.
Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752), https://www.halmstad.se/
Box 149 (visa karta
)
301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) Kontakt
Avdelnignschef
Daniel Pålsson Wargren daniel.wargren@lbva.se 0764955410 Jobbnummer
9959165