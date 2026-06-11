NLE söker montörer inom el och teknik
Next Level Employment AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Norrköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Norrköping
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Next Level Employment AB i Norrköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som montör hos oss kommer du att arbeta med mekaniskt montage utifrån ritningar. Arbetet är varierande och ställer krav på noggrannhet, tekniskt intresse och förmåga att samarbeta med kollegor och kunder.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att utföra arbete enligt ritningar.
Har erfarenhet av mekaniskt arbete eller montage.
Har någon form av elutbildning eller elkunskap (meriterande).
Har ett stort tekniskt intresse och en vilja att utvecklas.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. För att trivas hos oss tror vi att du är:
Serviceinriktad och professionell i ditt bemötande.
Ansvarsfull och självgående.
Samarbetsvillig och en lagspelare.
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Vi erbjuder
Hos NLE får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med engagerade kollegor, varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Next Level Employment är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi välkomnar alla sökande och arbetar för en inkluderande, säker och trivsam arbetsmiljö.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag – vi arbetar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7892119-2047946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next Level Employment AB
(org.nr 556853-4126), https://www.nlegroup.se
Kabelvägen 19 (visa karta
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602 10 NORRKÖPING Arbetsplats
Next Level Employment Jobbnummer
9959163