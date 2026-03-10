Produktionstekniker
Epiroc Rock Drills AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar Visa alla maskiningenjörsjobb i Kalmar
2026-03-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Kalmar
, Askersund
, Kumla
, Göteborg
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Epiroc is a global productivity partner for mining and construction customers, and accelerates the transformation toward a sustainable society. With ground-breaking technology, Epiroc develops and provides innovative and safe equipment, such as drill rigs, rock excavation and construction equipment and tools for surface and underground applications. With around 18 200 passionate employees, we are supporting and collaborating with customers in around 150 countries. Learn more at www.epiroc.com.
Vill du arbeta nära produktionen och utvecklas i en spännande teknisk miljö? Epiroc i Kalmar söker nu en produktionstekniker som vill vara med på vår fortsatta expansionsresa. Här får du en betydelsefull roll i att skapa stabila och effektiva produktionsprocesser som gör skillnad.
I Kalmar tillverkar vi världsledande hydrauliska produkter för gruv- och anläggningsindustrin. Nu bygger vi för framtiden - med nya flöden, nya arbetssätt och en modernare produktionsmiljö. Följ med när vi accelererar transformationen!
Läs mer om Epiroc i Kalmar här.
Bli en del av vårt team
Du blir en del av ett engagerat team inom produktionsutveckling som präglas av samarbete, korta beslutsvägar och ett öppet klimat. I rollen arbetar du nära produktion, kvalitet, inköp, konstruktion och underhåll, och rapporterar till chef för produktionsutveckling. Här kombineras styrkan från en global koncern med flexibiliteten i en lokal organisation, vilket ger både stabilitet och möjligheter att påverka på riktigt.
Ditt uppdrag
Som produktionstekniker ansvarar du för industrialisering och utveckling av våra produktionsprocesser. Du arbetar både operativt nära produktionen och strategiskt med förbättringar och optimering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Beredning, simulering och CAM-programmering av produkter
* Industrialisering av nya produkter
* Optimering av produktionsflöden, cykeltider och resursutnyttjande
* Driva och delta i investeringar i maskiner, fixturer och utrustning
* Kostnadskalkylering och tidsplanering
* Produktionsteknisk dokumentation och standardisering
* Teknisk support till produktionen för att säkerställa stabila och förutsägbara flöden
* Förbättringsarbete kopplat till kvalitet, leverans och effektivitet
En stor del av rollen handlar om kontinuerliga förbättringar och produktanpassningar för att säkerställa att maskinparken används optimalt.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Du är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, och trivs i en dynamisk miljö där förutsättningar kan ändras snabbt. Du kommunicerar väl och samarbetar effektivt med olika funktioner i produktionen
Vi söker dig som har:
* Erfarenhet av produktionstekniskt arbete inom tillverkande industri
* God förståelse för olika produktionsmetoder
* Erfarenhet av skärande bearbetning
* Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella projekt
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi ser gärna att du har en ingenjörsexamen med inriktning mot produktion, men det är inget krav.
Placering och resor
Tjänsten är placerad i Kalmar. Enstaka resor kan förekomma.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
* Globala karriärmöjligheter.
* Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
* Samhällsengagemang.
* Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Du ansöker via annonsen på vår karriärsida. Vi gör löpande urval och vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast den22 mars 2026.
Vi är engagerade i en grundlig rekryteringsprocess som inkluderar intervjuer, referenstagning och tester. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö genomför vi identitetskontroller och drog- och alkoholtester. Vår process är utformad för att vara rättvis och inkluderande; du kan förvänta dig transparent kommunikation och en balanserad utvärdering av dina färdigheter och erfarenheter.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
TF chef: Magnus Heintges, magnus.heintges@epiroc.com
Rekryteringsspecialist: Lisa Ström, lisa.strom@epiroc.com
Vänligen observera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81214-44027499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Lisa Strom +46107551493 Jobbnummer
9789259