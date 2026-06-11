Konsultchef Var med och utveckla människor, affärer och kundrelationer
Ideal BM AB / Personaltjänstemannajobb / Haninge Visa alla personaltjänstemannajobb i Haninge
2026-06-11
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eller i hela Sverige
Konsultchef – Sjuksköterskor och läkare
Plats: Stockholm / Hybrid
Om Ideal Bemanning
Ideal Bemanning är ett växande bemanningsföretag specialiserat på sjuksköterskor och läkare. Vi hjälper vårdgivare över hela Sverige att säkerställa rätt kompetens på rätt plats samtidigt som vi skapar attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter för vårdpersonal.
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och söker nu en konsultchef som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Om rollen
Som konsultchef har du en central roll i verksamheten där du ansvarar för rekrytering, konsultvård, kundrelationer och affärsutveckling.
Du arbetar nära både konsulter och kunder för att säkerställa hög kvalitet, god trivsel och långsiktiga samarbeten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rekrytera och matcha sjuksköterskor och läkare till uppdrag
Ansvara för onboarding och löpande uppföljning av konsulter
Bygga långsiktiga relationer med konsulter och kunder
Säkerställa hög kvalitet i leveransen
Identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga och nya kunder
Delta i kundmöten och bidra till verksamhetens tillväxt
Arbeta med bemanning, planering och koordinering
Bidra till utveckling av processer, rutiner och arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta nära människor och som motiveras av att skapa resultat genom goda relationer, struktur och affärsmässighet.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av bemanning, rekrytering, försäljning eller konsultverksamhet
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har lätt för att skapa förtroende hos både kunder och konsulter
Trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter
Är affärsmässig och ser möjligheter till utveckling och tillväxt
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från vårdbemanning
Erfarenhet från hälso- och sjukvården
Erfarenhet av försäljning eller kundansvar
Erfarenhet av personalansvar eller ledarskap
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Ett engagerat team med höga ambitioner
Goda utvecklingsmöjligheter i takt med företagets tillväxt
Konkurrenskraftiga villkorPubliceringsdatum2026-06-11Så ansöker du
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Skicka in ditt CV till info@idealbemanning.se
och en kort presentation om dig själv och varför du är intresserad av rollen.
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11
Mejl
E-post: info@idealbemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideal BM AB
(org.nr 559390-2553), http://www.idealbemanning.se
136 40 HANDEN Jobbnummer
9959145