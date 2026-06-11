Anläggningsarbetare med erfarenhet sökes omgående!
NN Bemanning & Rekrytering AB / Anläggningsarbetarjobb / Eksjö Visa alla anläggningsarbetarjobb i Eksjö
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Eksjö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som anläggare/markarbetare hos oss kommer du att arbeta i varierande projekt beroende på din erfarenhet, kompetens och profil. Arbetsuppgifterna kan innefatta allt från mark- och grundarbeten till VA-arbeten, rörläggning, schakt, återfyllnad samt finplanering och övriga förekommande anläggningsarbeten på byggarbetsplatser.
Du kommer även att arbeta med förberedelse av arbetsytor, hantering av material, samordning med maskinförare samt säkerställande av att arbetet utförs enligt ritningar, tidsplan och gällande kvalitets- och säkerhetskrav.
Arbetet sker både självständigt och i team tillsammans med andra yrkesarbetare, där du förväntas vara delaktig, ta ansvar och bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifter (exempel):
• Mark- och anläggningsarbete
• Schakt, planering och återfyllnad
• Rörläggning och VA-arbeten (krav att du har dokumenterad erfarenhet)
• Förberedande och avslutande arbeten i projekt
• Ritningsläsning och arbete efter instruktion (krav)
• Hantera laser
• Dagtid arbeteProfil
Vi söker personer som har erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete och som trivs med att arbeta i en praktisk och fysisk arbetsmiljö. Det är viktigt med erfarenhet av VA-arbeten.
Vi ser gärna att du har en god fysik och trivs med ett aktivt arbete utomhus i varierande miljöer. Rätt inställning och en positiv attityd är mycket viktigt, då arbetet ofta innebär samarbete, problemlösning och ett högt tempo.
Du behöver ha förmåga att arbeta både självständigt och i team, samt vara ansvarstagande, noggrann och bidra till att arbetet utförs på ett säkert och effektivt sätt.
God kommunikativ förmåga på svenska är ett krav, då arbetet innebär daglig kontakt med kollegor, arbetsledning och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen.
B-körkort är ett krav.Om företaget
En varierande och utvecklande tjänst inom entreprenad med spännande projekt och långsiktiga uppdrag.
Möjlighet att arbeta i ett erfaret team där kvalitet, säkerhet och ett professionellt utförande står i fokus.
Goda möjligheter att utvecklas inom entreprenadverksamheten och ta ett större ansvar i projekten över tid.
Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsplats med korta beslutsvägar där initiativförmåga och kompetens uppskattas.
Ett engagerat och sammansvetsat arbetslag där samarbete, arbetsglädje och gemensamma mål är en naturlig del av vardagen.
Möjlighet att vara delaktig i projekt som bidrar till utvecklingen av infrastruktur, mark- och anläggningsarbeten i regionen.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som anläggare är en hyrbemanning med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9959156