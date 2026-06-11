Grundskollärare 1-3 - Kvillsfors skola
Vetlanda kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Vetlanda Visa alla grundskollärarjobb i Vetlanda
2026-06-11
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Grundskola i Vetlanda
, Hultsfred
eller i hela Sverige
er).
Vill du bidra till elevers lärande, utveckling och trygghet i en skola med nära samarbete och korta vägar? Till Kvillsfors skola söker vi nu en lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1–3.
Som lärare hos oss planerar och genomför du undervisning utifrån elevernas behov och förutsättningar. I uppdraget ingår mentorskap samt en nära dialog med både elever och vårdnadshavare. Du dokumenterar och följer upp elevernas utveckling och samarbetar med kollegor för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
Välkommen till Kvillsfors skola – den stora arbetsplatsen i det lilla formatet! Här möts du av en familjär atmosfär där alla känner alla. Med knappt 90 elever från förskoleklass till årskurs 6 skapar vi en trygg och personlig miljö för både barn och vuxna. För dig som pedagog innebär det en arbetsplats med korta beslutsvägar, stor möjlighet att påverka och ett nära ledarskap där dina idéer tas tillvara.
Hos oss arbetar du i ljusa, nyrenoverade lokaler mitt i Kvillsfors, med tillgång till en lekvänlig utemiljö som bjuder in till rörelse och kreativitet i vardagen. Skolan är Grön Flagg certifierad och vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och resiliens för att ge eleverna viktiga verktyg inför framtiden. I undervisningen finns också möjlighet att arbeta med moderna inslag som programmerbart lego.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag där ni samarbetar tätt, delar erfarenheter och tillsammans utvecklar undervisningen. Du bidrar till att skapa engagemang, studiero och delaktighet i klassrummet och anpassar undervisningen efter elevernas olika behov.
Vi söker dig som är trygg i din lärarroll och har ett tydligt och inkluderande ledarskap. Du är lyhörd i mötet med elever och har lätt för att skapa relationer. Du trivs i ett nära samarbete med kollegor och ser möjligheter i ditt uppdrag, med fokus på att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1–3.
Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande.
Utdrag ut belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-12 Tillträde 12 augusti, eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer hålls löpande.
Arbetstid: Dagtid ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Sveriges lärare vetlanda@sverigeslarare.se Jobbnummer
9959142