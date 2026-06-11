Gruppchef Transmission and Distribution
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2026-06-11
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Gruppchef T&D - Visby
Drömmer du om en fortsatt karriär där du kan kombinera din erfarenhet som konsult med intressant arbete som gruppchef? Nu finns möjligheten!
AFRY har i många år framgångsrikt stöttat energiproducenter och distributörer. Energimarknaden har just nu sin största tillväxt sedan Sverige blev elektrifierat och behovet av investeringar i distributions- och transmissionsnäten är enorma de kommande åren. På AFRY T&D Grid Integration, Substation and Distribution, North-East är vi över 40 konsulter i hela Regionen som är med och bygger ut framtidens elnät.
Våra uppdrag kan innefatta alltifrån förstudier, planering och projektering till färdiga anläggningsändringar. Projekten kan ske både i AFRYs regi samt som inhyrd resurs ute hos kund. Vi utför projekt av olika storleksgrad som sträcker sig från underhåll, modifieringar eller reinvesteringar. Vi har med andra ord en bred kompetens som ger oss möjlighet att hjälpa både våra kunder och varandra att utvecklas!
Nu letar vi efter en gruppchef som vill vara med och utveckla samt expandera vår grupp från dagens 7 medarbetare till över 10–12 medarbetare.
Dina viktigaste uppgifter som gruppchef är att stötta personal, utveckla vårt tjänsteutbud hos våra befintliga kunder och att bidra till avdelningens tillväxt och expansion tillsammans med Service / Market Area manager som du rapporterar till. Du har fullt personalansvar vilket innebär; rekrytering, utveckling, lönesättning etc.
Detta är en tjänst med stor frihet att driva och utveckla din egen grupp och med befogenhet över gruppens tillväxt, rekrytering, personal, kunder och marknadsföring. För rätt person finns stora möjligheter till personlig utveckling och att fortsätta utvecklas inom AFRY. Du ingår i ledningsgruppen med andra gruppchefer och service area chefer i ett nära samarbete som präglas av tillit och arbetsglädje.
Som gruppchef kommer du att få arbeta med rekrytering av nya gruppmedlemmar och försäljning av deras konsultprofiler. Uppdragen drivs huvudsakligen på plats hos våra kunder, på våra kontor i Visby eller tillsammans med andra kollegor runt om i landet.
Det finns stor flexibilitet att forma tjänsten utifrån dina önskemål vad gäller chefsroll och ev. egna uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som motiveras av att skapa och underhålla många och goda relationer med medarbetare, kunder och kollegor. Kontaktytorna är flera och goda relationer ser vi som bästa grunden för att skapa förtroende ute hos kunderna och för att ge de andra i gruppen de bästa förutsättningarna att lyckas.
Men lika viktigt för rollen är ditt resultatfokus då du på ett effektivt sätt förväntas hålla ihop både affärer och resurser. Du jobbar dessutom ofta i parallella uppdrag och det blir därför även viktigt att du har en förmåga att skapa struktur i din vardag för att kunna hantera dina projekt på bästa sätt både för dig och dina kunder.
Ska-krav
Dokumenterad erfarenhet från en ledande roll med ansvar för verksamhet, personal eller affär.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då båda språken används frekvent inom AFRY och i kontakten med kunder.
Meriterande
Erfarenhet från energi- eller elkraftsbranschen.
Tidigare erfarenhet som chef med personalansvar.
Erfarenhet av konsultverksamhet.
Erfarenhet av försäljning och affärsutveckling.
Erfarenhet av rekrytering och kompetensförsörjning.
Kompetens och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: Grid Integration, Substation och Distribution.
Övrig information
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner
Utöver detta erbjuder vi dig generöst årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension samt tillhörighet i vår fantastiska personalförening Club AFRY. Här anordnar vi roliga aktiviteter så som skidresor, handledda träningstillfällen, stuguthyrning, gästföreläsningar och mycket, mycket mer!
Eftersom tjänsten verkar inom säkerhetsklassade områden kommer du att genomgå drogtester och säkerhetsprövningar innan anställning kan påbörjas.
I denna rekrytering samarbetar vi med Avancos. För mer information, vänligen kontakta rekryteringskonsult Christopher Hager, tel. nr. 070 094 74 94 eller via e-post christopher.hager@avancos.se
Ansökningar till rollen hanteras löpande och vi ser därmed gärna din ansökan så snart som möjligt vid intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avancos Scandinavia AB
(org.nr 556870-1352)
Österväg 3B (visa karta
)
621 45 VISBY Arbetsplats
Afry Kontakt
Christopher Hager christopher.hager@avancos.se 0700947494 Jobbnummer
9959155