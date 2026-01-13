Produktionstekniker
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker produktionstekniker/beredare för ett uppdrag i en tekniktung och säkerhetsmedveten industrimiljö. Du blir en viktig del i samarbetet mellan konstruktion och produktion och arbetar nära flera tvärfunktionella gränssnitt, såsom ingenjörer, inköp samt konstruktions- och produktionspersonal. Uppdraget omfattar både nybyggnads- och moderniseringsprojekt, där du över tid får möjlighet att bidra i projektens olika faser och arbeta med produktens hela livscykel.
ArbetsuppgifterTa fram och uppdatera produktionskalkyler, byggmetodik och sammansättningsordning.
Arbeta med geometrisäkring samt underlag kopplat till make/buy-bedömningar.
Definiera och kravställa produktionshjälpmedel och fixturer.
Genomföra konstruktionsanalyser ur ett producerbarhets- och industrialiseringsperspektiv.
Beredning av arbetsorder och tillverkningsunderlag.
Planera och bidra till ett effektivt produktionsgenomförande kopplat till anläggningens utrustningar och processer.
Samarbeta tätt med berörda funktioner för att lösa komplexa tekniska frågeställningar.
KravNågot eller några års erfarenhet inom samma eller liknande roller.
Ingenjörsexamen inom exempelvis maskinteknik, marin design eller motsvarande erfarenhet från yrkeslivet.
God kommunikations- och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från marin industri, process- eller verkstadsindustri (exempelvis stål, bearbetning eller ytbehandling).
Erfarenhet av storskaliga och komplexa utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av teknisk projektledning eller koordinering inom process- eller produktutveckling.
Erfarenhet av konstruktion och framtagning av produktionsunderlag.Så ansöker du
