Produktionstekniker
2025-10-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Din framtida roll Vi söker dig som vill arbeta i en högteknologisk miljö där innovation, kvalitet och utveckling står i centrum. Vår kund befinner sig i en spännande expansionsfas, vilket ger dig en unik möjlighet att vara med från början och bidra till att forma både arbetssätt och processer för framtidens produktion.
Exempel på arbetsuppgifter: * Produktionstekniker * Processingenjör * Kvalitetstekniker * Industrispecialister med erfarenhet av effektivisering och förbättringsarbete
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Universitet / Högskola (civil- eller högskoleingenjörsnivå)
Har erfarenhet från industriell produktion, tillverkning eller teknikintensiva miljöer
Trivs i en vardag som kombinerar praktisk problemlösning med långsiktiga förbättringar
Är nyfiken, lösningsorienterad och vill utveckla dig tillsammans med kollegor i komplexa projekt
Gillar att arbeta nära verksamheten och vara en aktiv del i att utveckla nya processer och strukturer
Vem är du?
Du trivs i en miljö där teknik möter verklighet. Som person är du nyfiken, strukturerad och gillar att lösa problem tillsammans med andra. Du har ett genuint intresse för produktion, kvalitet och teknisk utveckling, och vill vara med och forma framtidens tillverkningsmiljö.
Anställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Lön: Enligt överenskommelse Start: enligt överenskommelse Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
Vår kund är ett internationellt högteknologiskt företag med ett starkt samhällsuppdrag. Genom avancerad teknik och innovativa lösningar bidrar de till hållbar utveckling och ökad säkerhet både i Sverige och globalt. I takt med att verksamheten växer söker de nu tekniska specialister som vill vara med och forma framtidens produktion.
