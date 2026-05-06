Produktionstekniker - processförbättring och produktion
2026-05-06
Vill du arbeta nära produktionen i en tekniskt avancerad miljö där du får driva förbättringar och påverka framtidens tillverkningsprocesser? Vi söker nu en produktionstekniker som vill vara med och utveckla och optimera produktionen i en modern industrimiljö. Här får du en central roll i att säkerställa effektiva flöden, hög kvalitet och stabila processer - samtidigt som du arbetar nära både operatörer och ingenjörer.
OM TJÄNSTEN:I rollen som produktionstekniker arbetar du med att utveckla, förbättra och stabilisera produktionsprocesser inom skärande bearbetning. Du har en viktig funktion i att både stötta den dagliga produktionen och bidra till implementeringen av framtida produktionslösningar.
Du arbetar nära produktionsgrupperna och är delaktig i att identifiera förbättringsområden, hantera avvikelser samt optimera flöden och processer. Rollen innebär ett stort fokus på analys, beredning och struktur - där du ofta arbetar i steget innan förändringar implementeras i produktionen.
Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team där kunskapsdelning och samarbete är centralt. Här finns goda möjligheter att utvecklas och få stöd från kollegor med lång erfarenhet.
ARBETSUPPGIFTER:Analysera och förbättra produktionsflöden för ökad effektivitet och kvalitet
Identifiera rotorsaker vid avvikelser och driva förbättringsåtgärder
Arbeta med processberedning och produktionsupplägg
Stötta produktionen i dagliga tekniska frågor
Delta i förbättringsarbete kopplat till Lean och effektivisering
Samarbeta med funktioner som produktion, kvalitet, underhåll och logistik
Bidra till standardisering av arbetssätt och dokumentation
Säkerställa att processer följer gällande krav och riktlinjer
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik, produktionsteknik eller liknande
Alternativt har en YH-utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
Har 2-5 års erfarenhet inom produktion, exempelvis som produktionstekniker, processingenjör eller kvalitetsingenjör
Har erfarenhet av förbättringsarbete, felsökning och processutveckling
Har god förståelse för produktionsflöden och tillverkningsprocesser
Har kunskap inom skärande bearbetning (meriterande)
Talar och skriver obehindrat på svenska
VI TROR ATT DU ÄR:En person som trivs i en dynamisk produktionsmiljö där tempot stundtals är högt. Du har en praktisk problemlösningsförmåga och gillar att arbeta nära verksamheten.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner - från operatörer till ingenjörer. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har förmågan att dokumentera och skapa tydliga processer.
Vidare är du engagerad, nyfiken och har ett driv att ständigt förbättra och utveckla både arbetssätt och produktion. Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö.
Du motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete - där förbättringar i produktionen gör verklig skillnad.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund. Vår och kunds ambition är att du efter tid ska bli direktanställd på bolaget.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Eskilstuna
Rekryteringsansvarig: Hedvig Svärd
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM Friday:På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
