Produktionsplanerare till Skaltek
Wrknest AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2025-11-11
Om tjänsten
Som Produktionsplanerare på Skaltek får du en nyckelroll i ett företag där teknik, kvalitet och människa går hand i hand. Du ansvarar för att planera och effektivisera produktionen, hantera inköp från standardkomponenter till specialtillverkade delar samt säkra att leveranser sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Rollen innefattar även kontakt med underleverantörer, hantering av utleveranser och ständigt arbete för att minimera inkurans och maximera flöde och kostnadseffektivitet. Här uppmuntras du att tänka långsiktigt och skapa lösningar som ger både struktur och rörelse.
Skaltek har en uttalad ohierarkisk struktur där alla medarbetare värderas högt och där varje individ uppmuntras att ta ansvar, tänka långsiktigt och växa professionellt. Här finns inga fasta gränser för hur långt du kan utvecklas. Ditt välmående tas på största allvar, både som människa och i ditt arbete, och arbetsmiljön präglas av öppenhet, respekt och ett starkt fokus på balans i livet.
Du får möjlighet att arbeta med helhetslösningar i projekt som kombinerar teknik, kreativitet och kundnytta, från koncept till driftsatt anläggning.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du har en bred och varierad roll där du ansvarar för planering och materialflöde genom hela produktionen och bland annat att jobba med:
Produktionsplanering och kapacitetsoptimering
Operativt inköp av allt från standardkomponenter till specialdetaljer
Uppföljning av leverantörer och leveranssäkerhet
Utleveransplanering av färdiga maskiner
Kontinuerligt förbättringsarbete för att minska kostnader och inkurans
Utnyttja systemstöd, automatlager och resurser i produktionen på bästa sätt
Vi söker dig som Krav:
Erfarenhet av produktionsplanering och/eller tekniskt inköp
Förmåga att arbeta kostnadsmedvetet och driva projekt mot hög effektivitet
Strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil
God teknisk förståelse och praktisk inställning
Körkort B
Meriterande:
Erfarenhet från tillverkningsindustri eller tekniskt komplexa produkter
Erfarenhet av affärs-/ERP-system och lagerhantering
Vana att arbeta nära produktion och konstruktion
Personligen uppskattar Skaltek att du är engagerad, nyfiken och vill växa tillsammans med företaget. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, där din kompetens tas på allvar och där människan sätts före hierarkier. Här får du vara en medskapare som på riktigt prioriterar utveckling, både teknisk och personlig.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kungsängen, Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
Skaltek är ett globalt AAA-klassificerat företag med dotterbolag i USA och Brasilien samt kunder i över 65 länder. Företaget utvecklar och tillverkar avancerade maskin- och automationslösningar för bland annat stål- och aluminiumrörproduktion.
Skaltek präglas av en stark tro på människors potential. Här finns ingen traditionell hierarki - utan fokus ligger på samarbete, ansvar och respekt. Medarbetarnas välmående är en prioritet och företagets vision och purpose genomsyras av ansvar, långsiktighet och teknisk kvalitet. Du ges möjlighet att påverka, växa och vara en viktig del av ett företag där "ryktet är den bästa säljaren".
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
