Produktionsplanerare IT
2025-09-16
Är du nyfiken på Försvarsmakten och har ett intresse att leda andra och skapa struktur inom IT? Då är du välkommen att söka tjänsten som produktionsplanerare för att bli en del av vårt team på Genomförandeavdelning Karlskrona, i Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemförband (FMTIS).
FMTIS Genomförandeavdelning Karlskrona
FMTIS har fem enheter som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, Genomförandeenhet Syd är en av dem, och där ingår vi, Genomförandeavdelning Karlskrona. Vi jobbar med installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Genomförandeavdelning Karlskrona består av tre sektioner; Tele, IT 1 och IT2 med totalt 52 anställda. Vi är placerade på Karlskrona Garnison. Nu behöver IT-sektionerna en produktionsplanerare till.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi arbetar i en utvecklande miljö präglad av ambition, teknisk kompetens och möjlighet till personlig utveckling. I huvudsak ingår följande arbetsuppgifter:
• Planera och följa upp den dagliga IT-produktionen.
• Ta beslut om och genomföra prioriteringar i den dagliga IT-produktionen.
• Leda och följa upp arbeten som drivs i projektform.
• Arbetsleda IT-tekniker i deras dagliga arbete.
• Hålla samt delta i produktionsmöte både fysiskt och över telefon.
• Ha dialog med förbandens IT-chefer för att fånga upp behov och prioriteringar.
• Företräda IT-sektionen vid olika möten kopplat till produktionen.
• Arbeta nära sektionscheferna för att tillsammans driva sektionernas utveckling framåt.
Vi erbjuder ett arbete som skiljer sig från andra och som ger många nya erfarenheter tack vare vår militära profession. Vi utvecklar ständigt vår förmåga att kunna verka med vår kompetens i hela konfliktskalan genom utbildning och deltagande på övning. Försvarsmaktens tillväxt gör att våra uppgifter utvecklas över tid. Arbetet utförs i huvudsak vid Karlskrona Garnison i Karlskrona men resor i tjänsten förekommer.
• Slutförd gymnasieutbildning
• Eftergymnasial utbildning inom IT/ledarskap/produktionsledning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Relevant arbetslivserfarenhet/annan praktisk erfarenhet
• Körkort lägst klass B (manuell) Dina personliga egenskaper
Du har en god samarbetsförmåga och är van vid att ta stort personligt ansvar. Du är serviceinriktad, strukturerad och har förmågan att kunna hantera och prioritera ärenden även när mycket händer samtidigt . När så krävs kan du arbeta självständigt mot uppsatta mål. Du gillar att ha kontakt med människor, både personligen och över telefon. Du värdesätter trivsel på jobbet.
Meriterande
• Erfarenhet av IT-supportarbete 1st/2nd/3rd line
• Erfarenhet av arbetsledning inom IT-drift
• Erfarenhet av att arbeta eller leda i projektform
• Kännedom om Försvarsmaktens IT-system
• Genomförd militär grundutbildning
• Kunskap om /erfarenhet av att arbeta enligt ITIL
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Placeringsort: Karlskrona, arbete kan även förekomma i övriga delar av landet.
Tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning 100% och inleds med sex månaders provanställning. Anställningen är civil.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Vid upplysningar om befattningen är du välkommen att kontakta Kristoffer Bertilsson. För upplysningar om anställningsvillkor, kontakta Rebecca Thörnberg. Båda nås via växel 010-8285000.
Fackliga företrädare:
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växel 010-827 10 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
