Produktionsplanerare
NIBE söker nu en produktionsplanerare till den centrala planeringsfunktionen i Markaryd.
Rollen innebär ansvar för produktionsplanering i en verksamhet med cirka 700 medarbetare inom direkt produktion. NIBE är ett börsnoterat bolag med familjär kultur och starkt fokus på hållbarhet och effektiv produktion.
Om rollen
Vi söker en noggrann och engagerad produktionsplanerare som vill vara med och bidra till en effektiv och välfungerande produktionsprocess. I rollen ansvarar du för att fastställa och genomföra en kortsiktig produktionsplan i vårt affärssystem Infor XA och i APS-verktyget Compass 10.
Du arbetar aktivt med att följa upp kapacitet och resursbegränsningar, såsom bemanning och materialtillgång, för att säkerställa en optimal planering.
Som en del av vårt planeringsteam kommer du att samarbeta nära kollegor inom produktion, kvalitet, produktionsteknik och försäljning. Tillsammans arbetar ni för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde och hög leveransprecision.
Stämmer det in på dig?
Vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som har lätt för att skapa struktur. Vi ser att du är:
Driven och kommunikativ
Analytisk och initiativtagande
Självgående och ansvarstagande
Siffersäker och har god datavana
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Erfarenhet eller utbildning inom produktionsplanering ses som meriterande, men är inget krav. Det viktigaste är att du är motiverad, engagerad och har förmågan att snabbt sätta dig in i arbetet.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärsmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får möjlighet att använda din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Du söker tjänsten via vår hemsida www.nibe.se
under "lediga tjänster". Vi rekryterar löpande, vi behöver dock ansökan senast den 15 maj 2026.
För mer information, vänligen kontakta:
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120308".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485)
Hannabadsvägen 5 (visa karta
)
285 32 MARKARYD Kontakt
Nathalie Jonsson nathalie.jonsson@nibe.se
